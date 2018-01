La fausse montre tricolore du Président Macron

Depuis qu’il est président de la République, Emmanuel Macron tente de brouiller les pistes en ne portant plus sa montre Tank de Cartier [nationalité suisse, capitaux sud-africains, génétique française, etc.] que lors de ses déplacements officiels à l’étranger. Le reste du temps, selon la rumeur des courtisans élyséens qui en font un cadeau d’anniversaire pour les 40 ans du président, ce dernier porterait une montre « française », dont Business Montres (accès libre) nous raconte qu’il s’agit d’une LMM-01, montre mécanique éditée par le concept store parisien Merci – LMM signifiant « La montre Merci ». Une montre en acier relativement sobre, avec un cadran blanc, des chiffres ultra-lisibles et un mouvement mécanique suisse, la pièce étant officiellement « Swiss Made » quoique largement et très majoritairement d’origine asiatique (boîtier, cadran, bracelet et composants du mouvement). L’adresse parisienne de la boutique est gravée au recto comme au verso [apparemment, c’est ce qui compte !], de même que le « Swiss Made » réglementaire, ce qui est étonnant puisque cette mention apparaît généralement sur le cadran.

399 euros pour cette LMM-01 que le président doit remonter tous les jours puisque son mouvement mécanique (non automatique) n’a même pas deux jours de réserve de marche, ce qui signale un mouvement mécanique d’entrée de gamme et de très ancienne génération…

Là où le bât blesse, c’est que, comme d’habitude, le président de la République se paye de mots et nous régale de faux semblants. L’effet d’annonce, c’est le coup de la marque « parisienne » tendance branchée, avec les éléments de langage d’un président aux goûts personnels « démocratiques » soutenant le « Made in France » à la force de son petit poignet. Sauf qu’on est à la limite de la « fake news » : la réalité, c’est celle d’une montre très sommairement réglementaire par rapport à son « Swiss Made » officiel, dont les principaux composants fleurent bon les bagnes industriels de la Chine profonde et qui n’est en rien le coup de pouce présidentiel à la filière horlogère française. Laquelle en aurait bien besoin, alors que les jeunes créateurs français de montres n’ont jamais été aussi créatifs qu’actuellement, puisqu’on les voit lancer marque sur marque grâce aux réseaux de sociofinancement. On peut ici toucher du doigt la vanité des labels « européens », qui ont perdu toute signification et toute légitimité. C’est raté pour le coup d’image présidentiel…

Lien vers Business Montres : https://businessmontres.com/article/la-montre-plus-quassez-vaguement-tri...