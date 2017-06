Fausse joie : pourquoi les décisions d’allègement de la dette grecque par l’Eurogroupe ne pourront être prises qu’à partir du mois d’août 2018

Décryptage

Yeux fermés Aide aux victimes du terrorisme : les très mauvaises idées du gouvernement La suppression du secrétariat général d'aide aux victimes de terrorisme, annoncée par François Bayrou, vient défaire une année de travail entre le gouvernement et les associations d'aide aux victimes.

Atlanti-culture "Vous n’oublierez rien, colonel" : le pouvoir politique suprême vu du dedans Aide de camp de deux Présidents de la République, Peer de Jong nous plonge avec autant d'intelligence que de dignité au coeur de l'expérience qu'il a vécue à l'Elysée. Aussi instructif qu'impressionnant.

Bonnes feuilles Métro-boulot-dodo = zéro libido ? La routine, cette terrible ennemie qui sape la solidité de chaque couple Une rencontre, une aventure, une liaison…Souvent, beaucoup de souffrances à la clé. Et beaucoup de questions : pourquoi commet-on une infidélité ? Comment traverser cette crise ? Face à la tourmente et à la douleur de la crise conjugale, ce livre permet de mieux comprendre ce qui se joue dans l’infidélité, et de décider lucidement que faire. Extrait de "Infidélités et crises conjugales" de Marie-Aude Binet, aux Editions Odile Jacob (1/2).

Bonnes feuilles Hommage révolté d'un musulman : les assassins du père Jacques Hamel, "piètres combattants d’une cause perdue d’avance" Le père J. Hamel est assassiné le 26 juillet 2016, dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, égorgé par deux jeunes terroristes islamistes.Ce livre, rédigé sous forme de lettres librement adressées au père Hamel, est une puissante méditation sur la violence, le terrorisme, la religion. Dans une langue brûlante, l’auteur évoque le martyr du prêtre, la folie de ses assassins, et ce qu’éprouve un musulman comme lui. Extrait de "Requiem pour le père Jacques Hamel" de Mohammed Nadim, aux Editions Bayard (1/2).

Bonnes feuilles Métissage, universalisme et danger permanent : les multiples raisons qui ont poussé Hitler à haïr la France plus que tout autre pays Premier ouvrage à donner la priorité à la vision de la France chez Hitler, ce livre novateur présente trois originalités : il repose sur des documents de la main d'Hitler et de son entourage ; il remonte à la Première Guerre mondiale et aux premières publications du Führer ; il suit pas à pas les dernières années, à partir de 1940. Extrait de "Hitler et la France" de Jean-Paul Cointet, aux Editions Perrin-Tempus (1/2).

Bonnes feuilles Comment les Français en sont venus à douter des "valeurs de la République" En crise morale, sociale et économique, déchirée par des questionnements identitaires inédits, meurtrie par les attentats, la France se pose mille questions. Nous aussi ! Comme souvent en période de crise - et en période pré-présidentielle, la France est le sujet de préoccupation préféré des Français. Extrait de "Ce qui nous rassemble - Comment peut-on encore être français ?" d'Arnaud Zegierman et Thierry Keller, aux Editions Les Belles Lettres (1/2).

Revival Ces néo-paysans qui font revivre le mythe du retour à la terre Si l’agriculture dite traditionnelle n’en finit plus de traverser des crises, l’activité conserve un attrait particulier pour bien des individus en quête du fameux mythe du retour à la terre. On les appelle les néo-paysans.