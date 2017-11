Fatiha Boudjahlat : "Les militants indigénistes, gauchistes, islamistes, identitaires ont réussi un entrisme redoutable qui a réussi à criminaliser la pensée universelle"

Atlantico : République, féminisme, laïcité, autant de termes, de concepts que vous décrivez comme étant dévoyés de plus en plus chaque jour par les "communautarises de toute obédiences". Par quelles méthodes ce dévoiement s'organise-t-il ?

Fatiha Boudjahlat : Ces militants, indigénistes, gauchistes, islamistes, identitaires ont évacué et criminalisé la dimension politique et donc universelle de ces termes. Par quelles méthodes ? Celle de l’entrisme.

Dans le domaine universitaire, associatif, médiatique. En détournant ces mots à leur avantage, en en banalisant des nouveaux.

Des thèses de complaisance, avec des jurys de complaisance, donnent un statut universitaire à des purs militants idéologiques et religieux. Des associations communautaristes obtiennent des financements publics de l’Etat et des collectivités pour assurer des missions de bienfaisance et apparaître comme les interlocuteurs et les bienfaiteurs des populations de quartiers populaires. Marwan Muhamed, du CCIF, intervient dans une école de journalisme pour les instruire de la bonne manière de parler de l’islam. Irait-on confier à Marine le Pen la charge d’éclairer les étudiants en journalisme sur l’extrême-droite ? Le rappeur islamiste Médine a animé des ateliers pédagogiques à Nîmes. Le CCIF et Lallab-Iris se font passer pour des sortes d’ONG défendant les libertés civiles, obtiennent la reconnaissance de l’ONU, un statut institutionnel, des financements pour au final dire les pires choses de notre pays. L’association Coexister se fait reconnaître par le ministère de l’Education Nationale, intervient dans les écoles, est payée pour cela, et diffuse sa vision oecumenique de la laïcité et de la société. L’entrisme est tout azimut. Redoutable. Redoutablement efficace. Ce sont des gens intelligents, et qui étrangement disposent de solides et régulières ressources financières qui permettent à ce soft power de se déployer.

Une partie de votre livre s'attarde sur la question du féminisme ou plus précisément des féministes. La cause des femmes de manière générale est présente dans l'actualité depuis l'affaire Weinstein et le #BalanceTonPorc. Pensez-vous que le féminisme actuel trahit les idéaux d'égalité hommes-femmes ? Ne sommes-nous pas là face à des féministes qui desservent leur cause plutôt que de la servir ?

L’affaire Weinstein, le hashtag Balance ton porc, le dernier Metoo ne sont la propriété ni l’exclusive d’aucune féministe. C’est la prise de parole de plusieurs dizaines de milliers de femmes dans de multiples pays.

Mais il est très significatif de voir certaines féministes qui se sont emparées et réjouies de l’affaire Weinstein, avoir observé un silence pesant au début de l’affaire Ramadan. De voir les mêmes se faire imposer le silence par les « femmes racisées » militantes de l’indigénisme, parce qu’elles ne seraient pas concernées du fait de leur couleur blanche, par exemple avec ces tribunes sur l’opposition à la pénalisation du harcèlement de rue. Les mêmes féministes qui traquent le patriarcat blanc derrière le terme de séminaire, auquel elles veulent substituer celui d’ovarium, mais qui abandonnent les femmes orientales au patriarcat oriental et islamique.