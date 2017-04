"Fast and Furious 8" : de plus en plus fort dans le genre adrénaline

CINEMA

Fast and Furious 8

De Félix Gary Gray

Avec Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne ‘Rock’ Johnson.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Pour ce 8e opus de la série sur ces fous du volant nous suivons de près l'histoire de Dom.

Dom et Letty sont en voyages de noces, Brian et Mia se sont retirés du business. Les autres membres de la ‘famille’ sont çà et là à travers la planète et ont été disculpés.

Cependant une mystérieuse femme anarchiste va forcer Dom à trahir les siens. Toute l’équipe va alors être baladée à travers le monde pour tenter de ramener Dom à la raison. Mais veut-il vraiment rentrer ?

POINTS FORTS

- Des scènes d’actions spectaculaires et époustouflantes! A l’inverse de beaucoup de films ‘à suite’, dans la série des Fast and Furious chaque opus est meilleur que le précédent, un peu comme un bon vin qui se bonifie avec l’âge.

- Ce film mélange action, humour, amour, drame, casting de dingue….. Mais où s’arrêteront-ils ? Du pur spectacle pour les amateurs de films gonflés à bloc et chargés en testostérone, qui n’ont pas peur de la vitesse et des cascades.

- Un film choral laissant place à la touche personnelle de chacun, ce qui donne du coffre à ce film.

POINTS FAIBLES

- Malgré de nombreux rebondissements certaines scènes sont un peu trop prévisibles.

EN DEUX MOTS

Un vrai film de bonhommes où les personnages sont drogués à l’adrénaline et ont dévoré un lion au petit déjeuner! Bref, un pur show pour les amateurs du genre.

REALISATEUR

F. Gary Gray commence sa carrière comme réalisateur de clips, notamment pour certaines stars de l’époque : Ice Cube, Outkast ou encore R.Kelly.

Son premier film, ‘Friday', est une comédie qui révèle, entre autres, Chris Tucker. Son 2ème film, ‘Le prix à payer’, porté par Jada Pinkett Smith et Queen Latifah, connaît le succès notamment grâce à sa bande originale.

Il s’essaye par la suite aux films d’actions ce qui s’avère être un révélateur de son talent pour ce domaine. Il réalise alors un certain nombre de grands classiques du genre dont les plus connus sont ‘Négociateur’ avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey, ‘Braquage à l’italienne’ avec Edward Norton, Mark Wahlberg, Charlize Theron, ou encore ‘Que justice soit faite’, avec Gerard Butler et Jamie Foxx.