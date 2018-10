Fashion Freak Show : C'est vraiment un mec extra, ce Jean-Paul !

SPECTACLE

FASHION FREAK SHOW

DE JEAN-PAUL GAULTIER

MIS EN SCÈNE PAR JEAN-PAUL GAULTIER ET TONIE MARSHALL

AVEC Maud’Amour, Fanny Coindet, Anna Cleveland, Lazaro Cuervo Costa, Julie Demont, Mike Gautier, Patrick Kuo (J.-P. Gaultier), Grégoire Malandain, Nacer Marsad, Marie Meyer, Mounia Nassangar, Demi Mondaine, Anouk Viale, Lea Vlamos, Jean-Charles Zambo.

INFORMATIONS

FOLIES BERGÈRES, 32 rue Richer 75 009 Paris

Jusqu'au 30 décembre (15h00 et 20h00)

Réservations : 08 92 68 16 50 / www.foliesbergere.com

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

La revue, conçue par Jean-Paul Gaultier et exécutée par une troupe cosmopolite d’acrobates-danseurs-chanteurs-comédiens-mannequins, nous invite à retracer le cheminement du célèbre styliste et nous embarque pour un voyage dans sa tête.

Outre son ourson Nana, on croise les personnes qui ont le plus compté pour lui (de la grand-mère adorée à Catherine Deneuve), mais aussi les lieux (Palace), influences artistiques – cinématographiques (de Falbalas au Rocky Horror Picture Show) et musicales (de James Brown à Bronsky Beat en passant par les B 52’s) – majeures du créateur.

L’ensemble est montré dans un mélange judicieux de chorégraphies, de défilés, de projections et montages sur écran en arrière-plan de la scène.

POINTS FORTS

• Les divers écueils (célébration mégalomaniaque et sans recul, multiplication de clins d’oeil pour initiés) qui guettaient cette biographie introspective mise en revue ont été évités avec brio.

• Le Fashion Freak Show fait montre d’une belle capacité de distanciation vis-à-vis de son milieu professionnel (une parodie de conversation téléphonique incendiaire à propos de Gaultier entre Anna Wintour et Karl Lagerfeld, surnommé Karlit) et d’autodérision (la reconstitution de son tout premier défilé de 1976 sur le fil du rasoir), sans parler de l’irruption en incrustation de Rossy de Palma en institutrice persécutant le jeune Jean-Paul, ou d’un Antoine De Caunes gravement perlousé en reine Elizabeth freaky...

• Ce spectacle s’adresse à tous à des titres divers, mais pas forcément exclusifs les uns des autres : si certains s’attacheront au parcours du couturier et voudront percer les secrets de son goût prononcé pour les corsets et autres bustiers en forme d’obus, d’autres (parfois les mêmes) s’intéresseront à l’évolution de la mode, pour ne rien dire de ceux qui retrouveront l’ambiance de folles soirées des seventies aux nineties via une reconstitution des boîtes anglaises et française (Le Palace) et des morceaux incontournables de l’époque…

• Ce Fashion Freak Show est aussi inventif dans son exposition - servie magistralement par une troupe venue de tous horizons et de toutes traditions chorégraphiques - que construit, réfléchi et pensé dans les grandes lignes comme dans les moindres détails, comme il sied dans l’univers de la mode.

• Gaultier était attendu sur ses points forts – costumes, défilés, transcription visuelle de son univers personnel – et son inventivité en la matière n’est jamais prise en défaut.