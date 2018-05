La fascinante histoire du Père Pierre Bockel, résistant de la première heure, Juste parmi les nations et grand ami de Malraux

Louis Bockel, notaire à Thann et conseiller général, et de Valérie Rothenburger. Il débute ses études primaires au collège de la ville, puis est envoyé au collège marianiste de la Villa-Saint-Jean à Fribourg en Suisse. En 1929, lors de vacances à Thann, Pierre Bockel rencontre l’abbé Jean Flory, un prêtre de la région qui va être à l’origine de sa vocation religieuse :

Je soutenais mal son regard perçant d’intelligence et de malicieuse bonté qui s’obstinait sur moi, écrit-il. Ma timidité de garçon de quinze ans, mal dans sa peau, tourmenté, complexé, me rendait insupportable ce face à face silencieux. Enfin, il se mit à parler : « N’est-ce pas que la vie est belle?» me demanda-t-il. « Oh! Que non!» lui répondis-je d’instinct et d’un ton d’adolescent malheureux à qui l’internat ne laissait le choix qu’entre le rêve mystique et la tristesse romantique. La riposte fut aussi rapide qu’inattendue : une gifle… mais avec un tel sourire!

J’avais trouvé en l’abbé Flory mon maître et mon grand ami.

Après une scolarité monotone, il entame des études de lettres, noue ses premières amitiés intellectuelles avec le peintre Charles Sahuguet et le poète Max Jacob. Suite à un séjour de plusieurs mois en Autriche en 1937, il décide de consacrer sa vie à Dieu. Il commence sa formation ecclésiastique au séminaire des Carmes à Paris, se passionne pour les Pères de l’Église et la théologie apophatique des Pères du désert, cette voie spirituelle au-delà des concepts du mental, menant à l’union mystique avec Dieu. Il découvre en profondeur la pratique de l’oraison, qui se rattache à la prière contemplative. Le mot oraison vient du latin orare, qui veut dire prier. L’oraison est une contemplation de la présence du Seigneur, au-delà des concepts du mental, c’est un cœur-à-cœur où on s’abandonne sous son divin regard, en sa douce compagnie. Dans cet instant de communion intime, il ne reste plus rien, si ce n’est une plénitude sans mot, sans agitation, comme un lac paisible en montagne, où Dieu se reflète à l’infini. Plus on est proche de cette éternité de Dieu, plus le temps semble se raccourcir, se figer et même s’arrêter. L’oraison nous fait découvrir un niveau de l’esprit où tout est totalement apaisé, où tout s’apaise dans la sérénité d’un amour partagé, qui se donne sans rien demander en échange. Sainte Thérèse d’Avila développe, dans Le Château de l’âme, la vie spirituelle depuis ses commencements jusqu’au sommet, dans l’union transformante. Elle présente l’âme comme un château, riche de plusieurs appartements qu’elle nomme des « demeures », car l’on y habite un certain temps. La première repose sur les bases de la vie spirituelle : la connaissance de soi et l’humilité. Dans la seconde demeure, l’âme entre dans la prière vocale, puis la méditation et le recueillement qui forment la troisième demeure. Dans la quatrième, c’est le premier stade de la vie mystique, l’oraison de quiétude, au cours de laquelle Dieu lui-même remplit l’âme de sa paix profonde, sans qu’elle ait à puiser l’eau comme au stade précédent.