"Fantazmë" : Une implacable machine à adrénaline

LIVRE

Fantazmë

de Nicko Tackian

Ed. Calmann-Lévy

300 Pages

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Fantazmë (spectre en albanais) est un tueur sans visage qui ne signe ses crimes que d’un ADN intraçable et abandonne derrière lui les corps sauvagement torturés avant la mort de ses victimes. Tomar Khan et son équipe, lancés à sa poursuite, découvrent que les cadavres sont ceux de criminels eux-mêmes coupables d’atrocités.

Rechercher un coupable qui est aussi une victime, se mettre dans la peau du criminel pour anticiper ses réactions, tout cela renvoie Tomar Khan à une forme de schizophrénie, celle de la mansuétude du policier pour sa proie, ainsi qu’à ses ses propres blessures et contradictions.

POINTS FORTS

Ce roman restitue une image fidèle des nouvelles menaces criminelles contemporaine issues de ce monde instable qui brouillent les frontières entre le bien et le mal. Les sujets sont abordés sans manichéisme ni complaisance. En affichant une telle précision des situations, des lieux, et des histoires collectives, l’auteur produit simultanément à son intrigue un véritable reportage sur la condition des migrants et le crime organisé albanais.

Tomar Khan, personnage complexe et attachant, est le héros de la précédente fiction de l’auteur (Toxique/Calmann-Lévy 2016). Souhaitons que la série continue…

POINTS FAIBLES

La manière dont se clot, à la fin du roman, le problème personnel de Tomar Khan est un peu rapide.

EN DEUX MOTS

Un ouvrage documenté à la perfection qui à le mérite d’ouvrir les yeux sur la proximité de l’univers injuste et violent des migrants. Insérée dans le réel du crime ultra violent, cette fiction devient une implacable machine à adrénaline que les amateurs ne sont pas prêts d’oublier.

L’AUTEUR

Nicko Tackian est né en 1973 à Paris. Après des études de droit et d’histoire de l’art, il est d’abord devenu auteur de BD, créateur de jeux vidéo, scénariste de séries télévisées, avant de publier son premier roman, Quelque par avant l’enfer, en 2015,Roman suivi par La nuit n’est jamais complète, en 2016, Toxique en 2017, et Fantazmë en 2018.