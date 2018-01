Fake news : Emmanuel Macron pense les Français très manipulables. Parole d’expert ?

Une simulation réalisée par les économistes de la Commission européenne évalue les effets du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'emploi (CICE) et de l'allègement des cotisations sociales du Pacte de Responsabilité et de Solidarité (PRS). Ils auraient un impact positif sur la création d'emplois et modéré sur la croissance du PIB.