Ça fait du bien l'intelligence...

THEME

Sur les terrains de l'éducation, de l'économie libérale mondialisée, des modèles démocratique et culturel inspirés du monde anglo saxon, Natacha Polony et ses auteurs s'attachent à démontrer qu'un "soft totalitarisme" étouffe tout débat sur des approches alternatives.

Ces choix de société que beaucoup décrivent comme incontournables (une école pour épanouir plus que pour former, une mondialisation comme seule horizon du bonheur et de la croissance, le multiculturalisme comme modèle d'unité nationale…) sont-ils les bons, sont-ils les seuls, sont-ils contestables ?

Ce livre en propose une lecture critique qui en expose les influences, les enjeux et les attendus.

POINTS FORTS

1- Le livre se compose de 4 grands chapitres. Tous intéressants et accessibles. De mon point de vue, ils posent bien les débats qui traversent la société française aujourd'hui, en soulignent les lignes de force et les antagonismes. Le modèle éducatif, le modèle économique, le modèle politique européen fédéral, le modèle pluriculturel sont ils les seuls possibles pour l'avenir de la France et de l'Europe ?

2- Les gens qui pensent différemment ont toujours à apprendre aux autres. A l'image du "cercle des poètes disparus" (film dans lequel Robin Williams excellait en professeur de philo anticonformiste), les auteurs nous invitent à monter sur la table pour voir le monde différemment. Est-ce un point fort ? Oui, car à force de nous dire qu'il n'y a qu'un modèle de société possible, il est heureux de constater que des intellectuels indépendants nous invitent à voir notre société avec recul.

3 - Beaucoup de pépites : des évidences pour les érudits des sciences politiques, sociales et économiques, des révélations pour d'autres. Parmi d'autres d'exemples - les conséquences de la financiarisation de l'économie et de la dévotion des entreprises à leurs actionnaires sur le développement économique à moyen terme ; la globalisation de l'économie et l'ingérence des sociétés multinationales dans le gouvernement des Etats - en témoigne la nomination par Donald Trump du PDG D'ExxonMobil à la tête de la diplomatie américaine ; le conformisme des élites comme garant du développement de leurs carrière et de la pérennité des modèles qui les ont porté au pouvoir ; le caractère mondialiste et ultra libéral des accords de libre échange - que l'on ne saurait contester sans la promesse d'un chaos mondial ; le relativisme culturel, la dictature du "je", la revendication du communautarisme comme modèle d'intégration, la valorisation des identités singulières au détriment de la culture commune - débat entre les tenants d'une France multiculturelle et diversitaire, ou défenseurs d'une identité enracinée dans une culture fondatrice.