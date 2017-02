Faire payer des cotisations sociales aux bornes de commandes MacDonald’s ? Comment la proposition de Benoît Hamon pourrait très vite se retourner contre les salariés qu’il prétend défendre

Atlantico : Compétitivité, essor de la robotisation et donc de la productivité des entreprises... Quels pourraient être les effets pervers de la mise en place d'une telle mesure ?

Sarah Guillou : L’idée d’une taxe sur les robots part d’une réflexion légitime à mener dans les économies développées, dont les résultats récents et potentiellement à venir des élections, ont suggéré que le déclassement industriel avait conduit les électeurs à des votes populistes.

Au même moment, le développement de l’intelligence artificielle laisse augurer de profonds, fabuleux et inquiétants bouleversements des modes de travail et de la nature des emplois et une nouvelle vague de déclassement.

Cependant, instaurer une taxe sur les robots est prématuré à deux égards : d’une part en raison de l’impossibilité de caractériser, aujourd’hui, les technologies qui vont conduire à économiser du travail, d’autre part en raison des effets pervers (non attendus) qu’il faudrait évaluer et soumettre au débat collectif.

Il est en effet guère possible d’identifier qui de l’intelligence artificielle, des robots, des logiciels ou des machines vont entraîner la disparition nette d’un emploi et à quel terme. L’assiette fiscale est impossible à définir sans idéologie en l’état des connaissances. Ensuite, on peut recenser deux effets pervers qui ne manqueront pas de se produire. En premier, la robotisation repose sur un investissement dont l’entreprise attend une amélioration de la productivité et de la compétitivité afin notamment d’augmenter ses parts de marché pour croître et embaucher. Si on tarie cette source de croissance alors que d’autres concurrents y accèderont, on pousse l’entreprise vers la sortie et donc vers les suppressions d’emplois. Rappelons que la robotisation est un investissement productif, moteur de la croissance, et que les successifs gouvernements ont appelé de leurs vœux notamment en mettant en place un dispositif de sur-amortissement. Ensuite, dés-inciter le processus de robotisation par une taxe, c’est aussi se priver d’une amélioration du bien-être que ce processus peut procurer dans le domaine de la santé, de l’assistance aux personnes âgées et dans la diminution de la pénibilité du travail. Cet arbitrage qui consiste à préférer un emploi aujourd’hui contre une amélioration des conditions de vie demain est à débattre.

Plusieurs études soulignent le retard des entreprises françaises en matière d'automatisation, notamment en comparaison avec l'Allemagne. Comment les différents agents économiques pourraient-ils réagir à cette mesure ? Les entreprises pourraient-elles préférer embaucher des personnes physiques ?

Srah Guillou : En effet, les statistiques disponibles montrent que la France présente un taux de robotisation inférieure à l’Allemagne mais aussi à l’Italie. Force est donc de reconnaître que la relation entre robotisation et désindustrialisation n’est pas directe étant donné les expériences comparées de la France et de l’Allemagne. La décision d’automatiser ou de recourir à des robots n’est pas seulement gouverné par les conditions sur le marché du travail et donc pas seulement par le coût relatif du travail vis-à-vis du capital. Dans l’industrie, cette décision relève le plus souvent d’un choix d’amélioration qualitative alors que la suppression d’emploi est le plus souvent causée par un défaut d’activité. La substitution travail-machines ne répond pas immédiatement au coût relatif de ces deux facteurs, cela prend du temps. La taxe va donc d’abord renchérir les investissements en machines et robots et les ralentir sans pour autant ralentir le déclassement des emplois ni les disparitions d’emplois. Et puis, une substitution serait justifiée si le rendement des machines et des robots était supérieur. Or, pour le moment, la stagnation des gains de productivité montre que la traduction de ces progrès de l’intelligence artificielle en gains de productivité qui implique qu’on réalise la même unité de valeur avec moins d’emploi n’est pas là.