"Fainéants", "finance" et "famille" : petit rappel sur la lexicologie du président Macron

Fainéants

Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.

Athènes, devant la communauté française, 8 septembre 2017

Mon discours était très clair, (il visait) celles et ceux qui pensent qu’on ne doit pas bouger en Europe et en France. Les gens ont tort de déformer pour créer de fausses polémiques.

Toulouse, La Croix.fr, 11 septembre 2017

Faire

Toujours j’écouterai, j’expliquerai notre situation et la réalité de celle-ci; je respecterai et toujours à la fin, je ferai car c’est ce dont notre pays a besoin et c’est ce que vous attendez de moi.

Vœux aux Français, 31 décembre 2017 X

Je fais, Engagés, Plaire

Fake news

En cas de propagation de fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l’accès au site Internet.

Vœux à la presse 3 janvier 2017, Le Monde 5 janvier 2017

llibéralisme

Famille

La famille a changé. Ce sont des familles...

Entretien à TF1 et LCI, 15 octobre 2017

PMA

Fatalisme

Le fatalisme c’est penser qu’il n’existe pas d’alternative dans le système politique,seulement des alternances. (…) Ce fatalisme est terrible, car il nourrit la désaffection vis-à- vis du politique, le scepticisme et l’entre-soi. Le 1, 13 septembre 2016

Fatalités

Beaucoup sont sceptiques sur la possibilité réelle de changer la donne de manière générale, j’ai pu le constater même dans mon pays mais je sais aussi que notre détermination conjuguée peut bousculer toutes les fatalités.

Discours devant le Conseil des entreprises franco-chinoises, Pékin, 9 janvier 2018

Femme

L’égalité entre les hommes et les femmes (...) nécessitera là aussi des changements de loi et un ressaisissement de toute notre société.

Vœux aux Français, 31 décembre 2017 X

Démographie, Égalité entre les femmes et les hommes

Feuille de route

Nous aurons défini des termes simples d’une feuille de route partagée par les principaux gouvernements.

Discours sur l’Europe, à la Sorbonne, 26 septembre 2017

Fils

Je sais aussi que plusieurs d’entre vous ce soir sont seuls, souffrent ou sont malades et je sais que dans ces moments de fête et de retrouvailles, cette solitude et cette souffrance sont plus dures encore à supporter. Alors, à nos concitoyens qui sont dans cette situation, je veux dire qu’ils appartiennent à une grande Nation et que les mille fils tendus qui nous tiennent, sont plus forts que leur solitude et je leur adresse une pensée fraternelle.

Vœux aux Français, 31 décembre 2017

Finance

Il n’y a pas de réussite économique sans la finance.

Les Échos, 19 mai 2016

Extrait du livre 'Les mots de Macron" d'Olivier Duhamel, aux éditions Dalloz