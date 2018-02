Faille de sécurité : les données personnelles des utilisateurs d’Infogreffe accessibles à tous

Décryptage

Dur, dur Déserts médicaux : certaines communes salarient désormais leurs propres médecins La question des déserts médicaux et de leur réduction agite toujours autant l’actualité tant aucune position forte n’est prise par le gouvernement. Lâchées et lassées, les communes touchées tendent à opter pour une nouvelle option : embaucher et salarier ses médecins.

Bonnes feuilles Politique, de l'importance d'avoir une tête de vainqueur Si l'attractivité décuple le champ des possibles en matière de séduction et de relations amoureuses, cette obligation du paraître s'est aussi immiscée dans tous les interstices de notre vie la plus quotidienne, où il est ainsi préférable de souscrire à certains stéréotypes morphologiques pour s'assurer un parcours scolaire puis professionnel satisfaisant. Extrait de "Le pouvoir de l'apparence - Le physique, accélérateur de réussite ?" de Catherine de Goursac et Bénédicte Flye Sainte Marie, publié aux éditions Michalon. (2/2)

Bonnes feuilles Le petit manège aussi efficace que discret des voleurs à la caisse du supermarché En quinze années de BAC à Paris, Sébastien Fedeli a passé des heures voire des nuits à les chercher, à les suivre et à les observer : il connaît leurs trucs par cœur et a pu passer les menottes à nombre d’entre eux. Pour la première fois, un policier livre les plus grands secrets de leurs « basses » œuvres. Extrait de "Aux voleurs" de Sébastien Fedeli, publié aux éditions de l'Opportun (2/2)

GPA Ukraine : les dessous peu reluisants du business en plein boom des mères porteuses Malgré les beaux discours pour la promotion de la GPA, il faudrait ne pas oublier que les conditions de la pratique dans certains pays notamment l'Ukraine cache une réalité sociale désastreuse.

Moyen, très moyen Il paraît que Wauquiez "est pire que Trump" (Xavier Bertrand). Mais non, il est beaucoup moins bien ! Au tribunal des flagrantes infamies, le président des Républicains a été condamné sans appel. Nous, on trouve que par comparaison avec d'autres, il a un petit côté enfant de chœur.

Rapport Taché Intégration des demandeurs d’asile : attention à l’effet semi-légalisation Dans un rapport sur l'intégration, le député LREM Aurélien Taché a fait 72 propositions pour améliorer l'accueil et l'accompagnement des réfugiés en France.

Et pendant que tout le monde est en boucle sur Wauquiez La vraie bataille pour l’avenir de l’Europe est en train de se jouer dans l’indifférence générale Lundi 19 février, les ministres des finances de la zone euro devaient choisir le futur vice-président de la Banque centrale européenne, premier des quatre postes qui se libéreront ces deux prochaines années à la tête de l’institution. Notamment celui de son président, Mario Draghi.

Atlantico Business Les fonds spéculatifs américains lancent un avis de tempête sur l’Europe et espèrent bien en profiter Bridgewater, le plus gros fonds spéculatif du monde, s’est mis à vendre l‘Europe, alors que les fonds activistes continuent d’assiéger les plus belles entreprises.

#WauquiezGate "Pas d'EX-CU-SES !" : pourquoi la stratégie de Laurent Wauquiez pourrait être nettement moins perdante qu'anticipé Si trumpisation du président des Républicains il y a, ce qui se joue n'est pas tant une question de ligne politique que de démonstration de la capacité à tenir tête aux élites du politiquement correct. Pour le meilleur comme pour le pire...