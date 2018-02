Facebook n'investit pas en France. Facebook investit la France

Contrairement à ce que peuvent laisser croire les pleines pages de publicités tapageuses relayées depuis quelques semaines par ceux-là même dont Facebook est en train de siphonner les revenus publicitaires, le média social n'investit pas en France. Facebook investit la France. Que peut-on lire dans cette campagne ? : "On aide ceux qui mettent autant leur tête que leur cœur dans leur projet". Oh mais comme cela est touchant ! L’accroche est signée Facebook France. Pardon ? « Facebook France » ? Ne frise-t-on pas là l'oxymore ?

Les récentes nouvelles reçues par la grande majorité des médias sans aucune forme de discernement pourraient en effet incliner le gogo à croire le contraire

Un réseau philanthropique universel ?

Facebook a récemment fait savoir qu'il allait aider la France à "réduire la fracture numérique". Notre orgueil national n'a manifestement pas souffert de cette proposition humiliante. Avions-nous vraiment besoin de l'Oncle Sam pour cela ? Ainsi, dans le cadre d’un partenariat avec Pôle Emploi, Facebook a annoncé son intention de former 50 000 chômeurs d’ici fin 2019. Mais les former à quoi demanderez-vous ? Quelle question ! Au "numérique" bien sûr ! Entendez "à Facebook" ! L'entreprise californienne poursuit là patiemment son entreprise d'acculturation mondiale. L'idée qu'elle entend imprimer dans les esprits et installer dans les habitudes est assez simple : son réseau est, et ne peut être désormais que le réseau numérique universel. Oubliez ce que vous avez appris sur les bancs de l’école ou de l’université au sujet du marché et des monopoles. Là, nous sommes en présence de tout à fait autre chose : il est question de philanthropie, ça n’a rien à voir ! Le premier qui parle de concurrence déloyale, allez, de concurrence fallacieuse, qu’il aille au coin !

Rendons hommage en bon vassaux

Parallèlement, Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook a profité du sommet de l'attractivité baptisé "Choose France" (sic, voire même hide and seek) qui se déroulait à Versailles pour faire plusieurs annonces dans le domaine de la recherche du développement. Une enveloppe de 10 millions d’euros, avec un gros nœud rose, sera consacrée à la recherche et développement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cela doit se traduire à court terme par une hausse des effectifs du centre de recherche « FAIR » (Facebook AI Research) le laboratoire dédié à l'intelligence artificiel de Facebook basé à Paris. « Fair ». Même les acronymes sont trompeurs. En pratique, les effectifs seront doublés afin de passer de 30 à 60 chercheurs et ingénieurs. Oh ! Des partenariats seront noués avec des universités françaises afin de financer des bourses d’études dans le domaine des mathématiques, de l’informatique, de la physique et de l’ingénierie des systèmes complexes. Champagne ! Facebook financera également 10 serveurs au profit d’instituts de recherche. Enfin, 40 doctorants seront accueillis au sein du FAIR Paris. Ah ! Des esprits moins chagrins que les nôtres pourraient sans peine rendre hommage à un tel déluge de faveurs. Fort bien. À tout seigneur, tout honneur, rendons hommage ! Mais ne nous venons pas nous plaindre demain d’être devenus des vassaux du numérique.