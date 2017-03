Face à la confusion, les chefs d’entreprise de plus en plus nombreux à dénoncer l’archaïsme du management politique

"Ce qui est en cause, ce ne sont pas les institutions ou la démocratie, ce sont les pratiques de management politique. Les hommes politiques sont étouffés par leur ego surdimensionné, leurs pseudo-convictions qui ne sont que des alibis faciles pour justifier la défense de leurs intérêts personnels. La politique est un métier difficile, mais exercé par des incompétents. La crise actuelle ne traduit pas une crise des institutions, mais des pratiques politiques. Le management politique est exercé par des amateurs.

Les responsables ne sont pas au niveau".

Ce patron du Cac 40 ne mâche pas ses mots et rejoint l’opinion de plus en plus de chefs d’entreprise qui déplorent les erreurs, et finalement, l’incompétence des politiques à gérer des grands nombres.

"Le PDG d’une grande entreprise ne tiendrait pas six mois en accumulant autant d’erreurs".

Les chefs d’entreprise considèrent, en fait, que dans l’absolu, il n’y a pas de grande différence entre la position d’un chef d’entreprise et celle d’un homme politique. L’essence du pouvoir est certes différente - les politiques sont élus par le suffrage universel, alors que le chef d’entreprise est nommé (par des actionnaires) - mais est-ce que les choses sont aussi simples ? Pas sûr. Beaucoup de chefs d’entreprise n’existent que parce que leurs clients, leurs actionnaires et leurs salariés le veulent. Beaucoup expliquent que si les actionnaires les lâchent, ils doivent partir. Si les clients passent à la concurrence, ils ne tiendront pas longtemps, et si les personnels ne supportent pas les directions, ce sont les directions qui seront menacées. Ne parlons pas de l’écosystème de l’entreprise qui, lui aussi, doit accepter l’entreprise et ses méthodes.

L’entreprise doit donc marier et gérer plusieurs projets à la fois. Un projet économique et financier, un projet social, et un projet environnemental. Ces trois projets sont liés, interdépendants, complémentaires.

Sous cet angle, les chefs d’entreprises sont de plus en plus nombreux à ne pas comprendre que des responsables politiques soient aussi maladroits dans la gestion de la politique. Et si on résume ces analyses, le monde des affaires fait trois séries de procès :