Face au terrorisme, les démocraties sont-elles des régimes comme les autres ?

En tant que cibles du terrorisme, les démocraties présentent des vulnérabilités supplémentaires par rapport aux États policiers : pour préparer attentats et infiltrations, sabotages et subversions, les groupes terroristes exploitent des libertés que les démocraties protègent : liberté de mouvement, d’expression, d’association, de culte, liberté de la presse, etc. Les démocraties sont-elles condamnées à être d’éternelles victimes du terrorisme en raison de cette dissymétrie avec les terroristes comme avec les régimes autoritaires ?

Ce serait négliger les ressources des démocraties : elles n’abordent pas la lutte contre le terrorisme parfaitement démunies. Ce serait aussi passer sous silence les tactiques de type terroriste que certaines démocraties ont adoptées. En effet, plusieurs démocraties ont elles-mêmes recours à des techniques s’apparentant au terrorisme d’État, dans des circonstances jugées exceptionnelles 1 : durant la Seconde Guerre Mondiale, les Alliés ont délibérément bombardé des populations civiles allemandes pour les démoraliser et faire ainsi pression sur le régime nazi, notamment à Dresde ; durant la campagne Global War on Terror, les États-Unis ont utilisé explicitement des outils de lutte anti-terroriste incompatibles avec les principes démocratiques et proches du terrorisme d’État : détentions indé¿ nies, « interrogatoires coercitifs » et torture caractérisée, collecte de données de masse, exécutions extrajudiciaires notamment par des drones 2, etc. C’est ce qui fait déclarer à plusieurs philosophes que le premier terroriste est l’État et que le terrorisme infraétatique n’est qu’une réaction du faible au fort. Éternelles victimes ou États oppressifs en puissance, les démocraties sont constamment mises en accusation, soit pour leur inefficacité supposée, soit pour leur hypocrisie soupçonnée. Elles sont en butte à des difficultés bien particulières. Première difficulté : le risque de reniement. Plusieurs tactiques terroristes intègrent les réactions de l’antiterrorisme dans l’essor de la terreur. Elles poussent les démocraties à des représailles massives pour les discréditer et justifier de nouveaux attentats.

Le but est alors d’inciter les démocraties à verser dans le terrorisme d’État. Deuxième difficulté : la tentation de l’état d’exception. Sous la pression de l’électorat, des médias et des services de sécurité, les démocraties peuvent être prises dans la « pente glissante » vers un état d’urgence sans ¿ n. Au nom de la liberté, elles instaureraient graduellement des régimes policiers.

Lien vers la boutique Amazon : ici