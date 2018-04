"Face au mur 2" : Quand la BD scrute intelligemment la vérité crue de la criminalité

Condamné par contumace lors de son dernier procès, il est cette fois présent sur les bancs du tribunal qui s’apprête à le juger. Déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, que risque-t-il ?

Pendant qu’accusation et défense s’affrontent, « PéPé » refait silencieusement le chemin de sa vie : son « coup d’essai », qui le fit basculer dans l’illégalité ; sa « révolte », où plongent les racines d’une vie de violence ; ce « jeu, set et match », qui malgré un premier passage en prison laisse entrevoir l’espoir d’une rédemption ; le « point de rupture » qui illustre la précarité du retour à la normalité ; le « détail » qui fait que ces hommes « hors normes » restent humains, faillibles, et menacés par la volonté de revanche du système quand bien même ils essaient de se « range[r] des bécanes ».

POINTS FORTS

Entreprise de déconstruction du mythe du gangster inspirée de la vie de Jean-Claude Pautot, Face au Mur nous emmène dans un quotidien bien loin de celui véhiculé par Scarface en nous mettant face à la « vérité crue » de la criminalité. Les gangsters n’y roulent pas en voitures de sport, entourés de jolies femmes, les poignets alourdis de montres de prix, nantis d’un statut à part dans des villas aux allures de palace...

Au contraire ! Leur quotidien est celui d’hommes qui ne connaissent jamais le repos. Un quotidien d’une épuisante vigilance. D’hommes qui doivent garder un train de vie discret et faire profil au bas pour ne pas attirer l’attention, être à chaque instant en alerte, vivre dans des maisons de passage, sentir peser sur eux en permanence la menace de leurs rivaux ou des forces de l’ordre, mentir chaque jour au nom de l’illusion dans laquelle ils maintiennent leurs proches…

Surtout, leur quotidien est celui de l’emprisonnement. Car ils passeront inéluctablement une partie significative de leur vie en prison. Et qu’il est impossible de ne pas se faire prendre. Face au Mur nous permet ainsi de découvrir une partie de l’univers carcéral, de sa dureté, de son aspect « théâtral », codifié à l’extrême. Et invite à (re)voir le superbe Intra Muros d’Alexis Michalik joué au théâtre de La Pépinière.