L'extraordinaire échec du président normal

François Hollande semble avoir battu tous les records. Mais de tous ces échecs, le plus tragique est certainement sa politique économique. Non parce que l’économie serait par définition la dimension la plus importante de la « chose publique » mais à cause de la manière dont Hollande l’a abordée et gérée : un concentré de mensonges et autres petits calculs.

Pour se faire élire Hollande surfe sur le rejet de Nicolas Sarkozy et sur un discours très à gauche dont le mot d’ordre est « mon ennemi, c’est la finance ».

En 2011, les circonstances lui étaient alors favorables. Il y eu tout d’abord l’explosion en plein vol de DSK au printemps 2011, évènement inattendu qui lui ouvre la voie de la candidature socialiste. Mais quelques mois plus tard un autre accident lui dégage une autre voie, celle de l’Elysée : la crise de la dette souveraine.

Cette année a pourtant bien commencé pour l’économie française dont les performances laissent espérer la fin de la crise de 2007-2008. Mais l’optimisme du printemps n’a pas survécu à l’été. Ainsi à l’automne 2011, Sarkozy se voit obligé d’annoncer des mauvaises nouvelles et leurs cortèges de mesures dites de rigueur. Jackpot pour Hollande : au lieu de faire face au Président de la reprise économique, il affronte un adversaire en plein trou d’air. Tout ce qu’il lui restait à faire était de prétendre qu’avec lui la rigueur c’est terminé, la politique de l’offre c’est fini, et que Merkel allait voir ce qu’elle allait voir ! Tout ce qui s’est passé après son élection laisse supposer qu’Hollande n’a pas cru un seul mot de son propre discours de candidat. Pire, il semble même que sur le fond il était parfaitement d’accord avec Sarkozy et Fillon sur l’analyse de la crise ainsi que sur la logique sur laquelle il fallait fonder la réponse. Autrement dit, contrairement à son discours de campagne, il était plutôt d’accord avec les mesures annoncées par Fillon en novembre 2011…

C’est ainsi qu’il consacre le début de son quinquennat à une opération inédite d’enfumage. Puisque Sarkozy et Fillon avaient raison mais qu’il fallait prétendre le contraire, Hollande démonte les mesures de son prédécesseur pour les remonter avec un autre nom dans un autre emballage, exactement comme un fabricant de contrefaçons, contournant un brevet. Perte de temps et d’efficacité, perte de crédibilité : voilà le prix de cette stratégie. Cependant, Hollande a probablement pensé que la reprise économique aux Etats-Unis, en Allemagne et ailleurs allait tirer mécaniquement l’économie française de la crise sans qu’il soit obligé d’en payer le prix politique. La crise aurait-il pensé, allait se résorber d’elle-même. Entre temps, la loi Taubira sur le mariage pour tous et l’adoption pour les couples du même sexe permettait de gagner du temps et souder son camp bien que certains commencent déjà à dénoncer la supercherie...