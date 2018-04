"Exposition Delacroix" : audace, génie. Violence, sexe et passion

EXPOSITION

DELACROIX

INFORMATIONS

Musée du Louvre

Hall Napoléon

Jusqu' au 23 juillet

Le musée du Louvre, en collaboration avec le Metropolitan Museum of Art de New York, nous offre la première rétrospective à Paris d'Eugène Delacroix (1798-1863) depuis 1963. Cette exposition historique, éblouissante, réunit plus de 180 œuvres dont une majorité de peintures.

La carrière de Delacroix se déroule sur un peu plus de quarante années (de 1821 à 1863).

A travers les peintures de la première décennie qui firent la célébrité du jeune artiste jusqu'aux mystérieuses compositions religieuses et paysagées de la fin de sa vie, l'exposition tente de répondre aux questions que pose une carrière longue, riche et complexe d'un artiste en résonance avec les grands phénomènes artistiques de son temps.

- Si vous avez besoin d'une seule raison pour voir cette exposition, la première salle suffira à vous convaincre.

Quel énorme choc ! Quatre grands chefs d’œuvre de jeunesse vous attendent : La Barque de Dante (1822), Le Massacre de Scio (1824), La Liberté guidant le peuple (1830) et La Mort de Sardanapale (1827) qu'il faudra aller voir dans la Salle Mollien, son immense format ( 395 x 495 cm) n'ayant pas permis de l'exposer dans le Hall Napoléon.

Ces premières œuvres monumentales sont de véritables manifestes du peintre et de sa fougue romantique. Ce pari un peu fou, chargé du parfum de scandale, va lui apporter la célébrité et l'imposer comme chef de file de la nouvelle peinture, après la mort prématuré de son aîné et mentor Théodore Géricault (Le Radeau de la Méduse, en 1819).

La critique crie au scandale car les œuvres de Delacroix bousculent la tradition néoclassique de l'époque. L'oeuvre picturale ne correspond plus aux principes classiques de composition de l'art et Delacroix jette, au regard du spectateur, ses personnages au premier plan de ses tableaux comme des modules de sa composition finale dans une explosion de couleurs, il ne recherche pas la perfection académique mais l'émotion d'un réalisme narratif cru.

C'est tout simplement moderne, surprenant et puissant ! Delacroix, en s'adressant, à l'époque, directement à un large public à travers les Salons, réalise un coup de maître. Il aurait été, peut-être, aujourd'hui, un des artistes les plus actifs sur les réseaux sociaux...

- Seul le musée du Louvre pouvait relever le défi d'une exposition monographique dédiée au peintre tant l'oeuvre de Delacroix est foisonnante et complexe.

Le Louvre a réussi à réunir des chefs-d'oeuvre de nombreux musées français et des prêts exceptionnels en provenance du monde entier, des Etats-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, du Canada, de Belgique, de Hongrie,...

- A découvrir: son goût pour la littérature moderne et étrangère, de Byron, Dante, Shakespeare, Scott à Goethe, amène Delacroix à illustrer de luxueuses publications littéraires, comme celle du Faust de Goethe. Ses dessins mélangent avec virtuosité: effroi, fantaisie et humour grinçant et Delacroix utilise une technique récente de reproduction, la lithographie.