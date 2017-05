Les experts ont tranché, les expériences en porno virtuel sont bien une tromperie

Atlantico : L’avènement accéléré de la sexualité « virtuelle » via les nouvelles technologies de réalité virtuelle pose des questions très sérieuses pour l’homme de demain. Avoir un acte sexuel avec un de ces terminaux high tech en regardant dans un casque est-ce tromper ? Ne s’agit il pas d’un danger supplémentaire dans un monde dans lequel le porno est suffisamment critiqué ?

La question de l’appréciation de l’infidélité se pose depuis que la masturbation est admise !

Dans un couple l’appréciation de l’infidélité est souvent différente selon les deux partenaires. Puisque la masturbation est donc admise voire conseillée pour les deux sexes, dans quelle mesure est elle acceptée et sous quelle forme ? Peut-on légiférer sur la fréquence, sur le support utilisé pour arriver à l’orgasme ? Pourquoi se sentir trahi ? Autant de couples autant de points de vue.

Aujourd’hui le consensus semble clair : dans la sexualité c’est l’excès la dérive qui pose problème. Reste que l’invariant d’une sexualité normale se situe dans la relation à l’autre considéré comme sujet et que la limite de la perversion est franchie lorsqu’il devient pur objet asservi à la jouissance de l’autre. Ceci est une règle dans la vraie vie. Alors ces règles échapperaient elles au monde virtuel où tout semble possible réalisable ? La question se pose vraiment aujourd’hui avec la cyberpornographie alors que la frontière entre le réel et le virtuel devient floue. C’est le principal risque de ces nouveaux terminaux high tech. Ces vidéos incarneraient pour certains consommateurs un substitut à de vraies relations sexuelles et surtout une illusion de réel ce qui n’était pas le cas de la pornographie classique.

Faut il craindre comme l’affirme une chercheuse anglaise de l’université de Newcastle que ce genre de technologie encourage une vision dégradée de la femme chez l’homme qui l’emploie ?

Je ne crois pas que le problème se situe en termes de dégradations de l’image de la femme sur les consommateurs d’images pornographiques. Ceux qui, jusque là consommaient du porno classique étaient dans un autre monde, même s’il était hard et violent. Précisément parce que leur cerveau réclamaient des sensations de plus en plus fortes et violentes. Leur difficulté étant justement de quitter ce virtuel pour se coltiner avec la vraie vie le vrai corps en chair et en os pour avoir une « relation sexuelle ». Si le contenu des images doit être de plus en plus dégradant et violent c’est à cause du phénomène addictif qui demande toujours plus. Voyez l’effet du premier verre de vin qui se transforme en un litre de whisky pour arriver à un piètre résultat. Pour le porno c’est la même chose le produit ne fait plus d’effet… Ovidie a réalisé un documentaire sur la violence dont les actrices du pornos étaient victimes il y a eu une réelle escalade. Les réalisateurs en sont bien conscients ils veulent satisfaire leurs consommateurs. Alors trouver un nouveau biais sous la forme de cyberporno pour retrouver une autre forme d’excitation c’est une invention qui va relancer les circuits d’excitation un peu en berne. Mais c’est un leurre et cela ne va pas durer. Il faudra trouver encore et encore plus excitants…