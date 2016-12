Expansionnisme chinois et nervosité japonaise ou coréenne : une guerre en Asie deviendrait-elle nécessairement une guerre mondiale ?

Atlantico : Le japon a récemment approuvé un programme de remilitarisation et de rééquilibrage de ses dépenses militaires, à l'aulne des tensions avec la Chine. Dans quelle mesure un conflit en Asie pourrait-il prendre une ampleur mondiale ?

Jean-Vincent Brisset : Il est important de réaliser, dans un premier temps, que des alliances existent. Or, en Asie la Chine n'a aucun alliés. Elle a des rapports militaires avec le Pakistan, ainsi qu'un traité d'alliance sans réalité pratique avec la Corée du Nord.

À côté de ces deux éléments il n'existe pas d'alliance militaire chinoise.

En face, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis sont liés par de vrais traités d'alliance. Cela sous-entend non seulement des interactions militaires, mais également des capacités de coopération ainsi qu'une réaction automatique en cas d'agression d'un des partenaires. D'autre part, les États-Unis et Taïwan partagent le Taïwan relation act, toujours en vigueur aujourd'hui. Ce traité, qui n'a pas l'air d'être remis en question, engagent les États-Unis à garantir la sécurité de Taïwan le cas échéant. Par conséquent, il est indéniable que les États-Unis sont très impliqués à un niveau législatif et presque constitutionnel avec un certain nombre de pays d'Asie susceptibles de se retrouver en situation de conflit avec la Chine.

À défaut de dimension proprement mondiale, un conflit opposant la Chine à l'un des pays cité impliquera donc naturellement les États-Unis. Cette implication ne sera pas forcément la même pour tous les pays concernés : si le Japon ou la Corée du Sud entrent en guerre avec la Chine, on peut s'attendre à ce que Washington agisse de façon très directe. En revanche, si le conflit ne concerne que Taïwan, il est probable que cette action soit moins visible. Les pressions seront nombreuses, néanmoins. En outre, tout ce qui est lié à la conception que peuvent avoir les États-Unis de certaines libertés mondiales (respect des traités, dont certains ont été signés par la Chine) entrent également en jeu. Leur violation pourrait les amener à intervenir, particulièrement s'il se passe quelque chose en Mer de Chine du sud ou en Mer de Chine de l'est.

A l'heure actuelle, il me semble très difficile de définir correctement ce qui constitue un conflit mondial. Est-ce que ce qui se passe en Syrie, où la quasi-totalité des grands pays d'Occident et du monde ex-soviétique sont impliqués, est un conflit mondial ? Il me semble que le terme est probablement un peu galvaudé. La question c'est celle de la définition du conflit "mondial" : est-ce qu'avoir plus de trois pays issus de trois continents sur un seul conflit le mondialise-t-il ? À mon sens, il s'agit surtout d'un terme journalistique : on assiste pas à une guerre opposant une moitié du monde à l'autre.

Quelles seraient les conséquences d'un conflit armé en mer de Chine ? Qui impliquerait-il sur le plan direct et comment impacterait-il les acteurs plus indirects ?

La Mer de Chine de l'ouest constitue la principale route d'approvisionnement énergétique de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine. Ces trois pays sont déficitaires sur le plan énergétique. Il passe aussi de nombreuses autres choses : un conflit aurait donc des conséquences directes sur le fonctionnement quotidien, au jour-le-jour, de ces trois nations.