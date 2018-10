« Les exilés meurent aussi d’amour » : l'exil oserait-il être heureux? Une réponse élégante et foisonnante

On dit que Yuval Noah Harari est aujourd'hui l'intellectuel le plus écouté au monde. mais s'il fait preuve d'une formidable culture et d'un exceptionnel esprit de synthèse pour "digérer" présent et passé, il baisse nettement d'un cran dès qu'il s'agit d'aborder l'essentiel : l'avenir.