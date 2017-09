"Les Exilés" : le grand roman oublié de l'histoire de l'Alsace

POINTS FORTS

- Les éditions Laborintus ont été fondées à Paris en 2015 par un groupe de jeunes chercheurs provenant de toutes disciplines universitaires humaines et sociales, notamment de la littérature, de la sociologie, de la médecine, du droit. Chacune des publications de cette jeune maison d’édition est préfacée par un maître de conférences ou un professeur d’université afin d’éclaircir, de réactualiser et de présenter certains des sujets traités dans une vision renouvelée de la littérature, en commençant par des auteurs qui ont été rangés dans le champ d’une littérature prétendument mineure. L’excellente préface de Jean-Noël Grandhomme, professeur en histoire à l’Université de Lorraine, remet parfaitement l’univers narratif du roman dans le contexte de l’époque avec la profondeur historique nécessaire pour avoir une des grandes clés de lecture de ce livre.

- Ce roman s’il renvoie le reflet de la France d’avant 1914, pose aussi une question essentielle que le XXIe siècle croit avoir inventé, celle de la famille, celle des origines, en un mot, de l’identité. Les Exilés érige un pont entre histoire nationale et actualité, car c’est là l’histoire de la recherche des racines, du sentiment d’appartenance, ou de non appartenance, à une communauté. Comme le fait remarquer Gianpaolo Furgiuele, responsable éditorial des Editions Laborintus, qui a exhumé Les Exilés, ce roman d’Alsace, qui est avant tout le roman de la France, concerne le droit du sol, la langue, ici la condition des Alsaciens, et Acker n’hésite pas, comme le montre Jean-Noel Grandhomme dans sa préface, à « renvoyer la IIIe République à ses erreurs ». En effet, la Revanche, « nouvelle religion patriotique de la République », ne concerne que fictionnellement ses provinces lointaines dont certains enfants sont nés Allemands, et dont on attend le retour des Français depuis plus de trente ans.

Lo Loin du manichéisme habituel sur la question, ce livre montre l’ambiguïté de la vision française des Alsaciens : « L’Alsacien abstrait est une composante du discours républicain, mais l’alsacien réel dérange », écrit Jean-Noel Grandhomme ; Les images idéalisée des provinces perdues explosent sous la plume d’Acker.