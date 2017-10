Exclusions tragi-comiques chez LR : mais pourquoi la droite est-elle aussi paumée ?

Atlantico : Si aujourd'hui au sein des Républicains, certains semblent avoir vraiment choisi de rester au sein du parti de droite plutôt que de suivre une frange des adhérents et politiques partis à LREM, on sent une grande difficulté à justifier ce choix -presque instinctif - qui les pousse à se distinguer d'Emmanuel Macron. Ainsi LREM et LR sont pro-Europe, libéraux, etc.... Pourquoi la droite n'arrive-t-elle pas à tracer cette frontière entre LREM et LR pour justifier son existence ?

Jean-Philippe Vincent : La difficulté de beaucoup des Républicains à justifier leur opposition à Emmanuel Macron vient de ce que la droite a le même langage, le même vocabulaire, la même sémantique que les progressistes.

Lorsque que l’on parle le même langage, lorsque l’on adopte le langage politique de de son adversaire, il est pratiquement impossible de s’opposer à lui, de le contrer efficacement. La droite a perdu la bataille du langage. C’est très sérieux. Quel est l’homme politique de droite qui ne cite pas à tout propos des concepts et expressions comme : « justice sociale », « lutte contre les inégalités », « éducation et école républicaines », « valeurs de la République », etc. ? Or ces concepts ne sont pas neutres, ils sont au contraire profondément orientés à gauche. Un homme de droite pourrait parler de : « justice », « d’équité », « d’instruction républicaine » et de « libertés publiques ». Nous serions là sur un terrain permettant d’affirmer nos concepts et notre sémantique. Mais la droite ne le fait pas, par paresse et par lâcheté. Je rappelle un fait historique, datant des années 1930. Le principal parti de droite de l’époque, celui de Paul Reynaud et de Pierre-Etienne Flandin, s’appelait l’Alliance Démocratique. Très bien ! Mais en y regardant de plus près, je me suis aperçu que le nom complet de ce parti était : Alliance Démocratique des Républicains de Gauche. Quand la gauche s’invite dans le nom d’un parti de droite, il y a un problème ! Ce problème est généralisé aujourd’hui : tout le langage politique, toute la sémantique sont connotés à gauche, et parfois à l’ultra-gauche. Pour résister, la droite doit faire une révolution sémantique. Et commencer par s’appeler, dans complexe, conservatrice et libérale. C’est la clé de tout, et notamment d’une opposition intelligente et efficace à En Marche et à Emmanuel Macron.