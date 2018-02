Le fabuleux destin de Wu Zetian, plus belle femme de son temps et unique impératrice de toute l’histoire de la Chine

Quand l’histoire se fait roman, le roman se fait histoire. L’histoire de Wu Zetian est à ce point romanesque que les romanciers n’ont pu résister à la tentation de s’en inspirer. Tout comme les cinéastes… Même si l’historiographie chinoise est en général critique à l’égard des femmes.

Il est vrai que la vie de Wu Zetian (624-705) est si étonnante, si extraordinaire, que la réalité dépasse la fiction. Cette femme, en un mot, est exceptionnelle. Si elle a fait couler beaucoup d’encre, elle a aussi fait couler beaucoup de sang. Fait significatif, dans l’opéra traditionnel chinois elle apparaît comme ayant un « visage blanc », celui réservé aux traîtres et aux monarques cruels. Un de ses ennemis la décrit ainsi : « Avec le cœur d’un serpent, et la férocité d’un loup, elle a rallié les sycophantes à sa cause, et s’est employée à supprimer les justes.

Elle a égorgé sa sœur, massacré ses frères, tué son empereur et empoisonné sa mère. Elle est haïe des hommes et aussi des dieux. »

Pour l’historien américain Harry Rothschild, en dépit d’une bonne cinquantaine de biographies écrites ces cent dernières années, sa personnalité reste difficile à appréhender. « Remplie de drames, de meurtres, d’intrigues, de mysticisme, de déceptions, de sexe et de folie, écrit-il, son histoire reste à la fois terriblement improbable et hautement captivante : celle d’une femme à l’ambition féroce, seconde fille d’un obscur négociant provincial en bois de charpente, qui est parvenue à se faire déclarer impératrice en titre de la vaste nation chinoise . »John Fairbank voit en elle « une politique remarquablement douée et capable, mais les méthodes meurtrières et illicites qu’elle employa pour se maintenir au pouvoir la discréditèrent auprès des hommes de la bureaucratie4 ». Toujours est-il que son règne fait encore l’objet de débats.

Wu Zetian a − tout simplement − été la seule et unique impératrice de toute l’histoire de la Chine, laquelle compte 5000 années. Dans le système impérial, au sein d’une société confucéenne patriarcale, le titre et la fonction d’empereur sont exclusivement réservés aux hommes. Les femmes ne peuvent exercer le pouvoir que dans le cadre d’une régence, d’un interrègne − en tant qu’impératrices douairières −, en étant assistées d’un Conseil de régence, et sans avoir le titre d’empereur. Or, Wu Zetian est allée jusqu’à fonder sa propre dynastie ! La dynastie Zhou, deuxième du nom, dont elle sera le seul monarque, de 690 à 705, après avoir exercé la réalité du pouvoir pendant des années. Dès 660 en vérité, lorsque le faible empereur Gaozong est de plus frappé par la maladie. Wu Zetian a sans doute été la plus belle femme de son temps. Et certainement une des plus cruelles de l’histoire de la Chine. Celle-ci a déjà connu l’impératrice Lü, sous la dynastie des Han antérieurs, de sinistre réputation, qui inaugure mal la série des souveraines. Mais avec le règne de la belle Wu, l’Empire va connaître une période de meurtres, de tortures, de cruautés, de guerres et de rébellions noyées dans le sang. Wu Zetian, en effet, a été une des plus grandes souveraines, mais aussi une des plus grandes meurtrières de l’histoire.