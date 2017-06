"Les Ex" : pas à la hauteur de l'affiche

CINEMA

« LES EX »

DE MAURICE BARTHELEMY

AVEC JEAN-PAUL ROUVE, PATRICK CHESNAIS, BAPTISTE LECAPLAIN, STEFI CELMA, etc…

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

C’est une comédie où, dans un désordre aussi cocasse qu’aléatoire, une douzaine de personnages, de situations sociales et d’âge différents vont se croiser, se côtoyer ou se télescoper. Ce qui les lie est simple : ils ont tous essuyé une rupture et, à des degrés divers, regrettent tous leur ex…

Toujours amoureux de son ancienne compagne qui, en plus, vient de mourir, Antoine ( Jean-Paul Rouve) n’ose plus s’engager ; tout en ne pouvant vivre sans elle, Didier (Patrick Chesnais) se déchire avec son ex-femme; pour oublier celle qui fut sa fiancée (Stéfi Celma), Laurent ( Arnaud Ducret) est devenu prêtre, mais elle continue à l’obséder ; pour perpétuer le souvenir de celle qu’il a aimé, Greg ( Baptiste Lecaplain) élève son chien dans une dévotion confite; etc…

POINTS FORTS

- La « com » du film : on est alléchés par l’affiche, le casting et le titre de cette comédie dont on se dit que le contenu, forcément, va concerner un maximum de spectateurs...

- Au visionnage, on reconnaît que certaines situations sont rigolotes et bien traitées. Les séquences des retrouvailles entre Patrick Chesnais et son ex, Natacha Lindiger sont férocement vachardes et donc, jubilatoires . Les scènes entre Baptiste Lecaplain et son chien (qui fut celui de son ex, et qu’il couve comme un bébé) sont aussi très réjouissantes. Tous les deux forment un couple assez irrésistible.

- La drôlerie et le panache de Patrick Chesnais et de Jean-Paul Rouve. Le dynamisme sympathique de Stéfi Celma. La subtilité de jeu de Judith Elzein et de Baptiste Lecaplain.

POINTS FAIBLES

- Le scénario et les dialogues, qui sont parfois si maladroits, si artificiels, qu’on voit les comédiens, malgré leur talent, s’y empêtrer.

- La réalisation, qui manque de fluidité et d’inventivité.

EN DEUX MOTS

C’était une belle idée, ce film choral inspiré de Ex, une comédie du cinéaste italien Fausto Brizzi. De la part d’un ancien Robin des Bois, on pouvait s’attendre à une jolie variation autour de l’impact que peuvent avoir, sur le présent, les souvenirs de ceux avec qui on a partagé nos vies passées. Un doigt de cocasserie, deux de philosophie, trois de nostalgie, quatre de colère, cinq de tendresse, le tout mélangé à une grande rasade d’humour... Le cocktail aurait pu être pétillant et /ou acidulé, en tous cas, d’une saveur inattendue. Hélas, il ne prend pas. Trop convenu, pas assez inventif. Certes, tout ne tombe pas à plat, certes on retrouve des réminiscences d’autres films « peps » (Love Actually, par exemple, ou Quatre mariages et un enterrement), mais l’ensemble manque d’esprit et la réalisation est poussive.