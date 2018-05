"Everybody knows" : un grand film

Alors que la fête des noces bat son plein, sa fille ainée disparaît. Très vite, une rançon est demandée par les kidnappeurs…

Le drame va non seulement anéantir Laura, mais bouleverser la vie jusque là en apparence paisible de ce village espagnol viticole où tout le monde se connaît… Chacun des habitants va devenir suspect aux yeux des autres. Les rancœurs et secrets longtemps enfouis vont remonter…

POINTS FORTS

- On le savait depuis, notamment, A propos d’Elly (Ours d’Argent à Berlin en 2009) et Une Séparation (récompensé, en 2010, par une pluie de prix internationaux), Asghar Farhadi confirme ici, une fois encore, son sens inouï de la dramaturgie et sa maîtrise époustouflante de la mise en scène. Dans ce Everybody knows, le cinéaste iranien, qui, contrairement à ce que le titre laisse supposer, s’aventurait pour la première fois en terre espagnole, a incorporé beaucoup d‘éléments à priori disparates : la tension amoureuse, la jalousie, l’envie, les litiges financiers, le drame, le poids des traditions, les ravages du silence, etc… Mais il a su imbriquer tous ces éléments tout en les rendant, chacun, parfaitement lisibles. Résultat : en même temps qu’il maintient un suspense sans faille, son film est d’une stupéfiante fluidité.

- Inutile de chercher : pas un instant non plus Farhadi ne s’abandonne aux facilités du manichéisme. Chacun de ses personnages, qu’il filme toujours au plus près pour en débusquer l’intimité, est complexe, fragile et donc intéressant. Le cinéaste les regarde avec bienveillance et tendresse, sans les juger, et donc sans les condamner. C’est très fort.

- Une autre des grandes réussites de son film est le choix de ses acteurs. Les deux rôles principaux ont été écrits pour le couple phare du cinéma espagnol et hollywoodien : Penelope Cruz et Javier Bardem. Tous deux, sont magistraux, elle, bouleversante dans la douleur d’une mère à qui on a arraché sa fille, lui, déchirant dans la mélancolie et le remords d’un homme qui, certes, a réussi dans son village, mais qui n’a pas su retenir la femme qu’il aimait. Avec Ricardo Darin à leurs côtés, ils constituent un des castings les plus sidérants du moment.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois aucun, si ce n’est d’infimes longueurs.