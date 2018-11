Européennes : Debout la France pourrait-il décoller en 1ère division maintenant qu’il est numéro 1 de la 2ème ?

Atlantico : Que manque-t-il au parti pour celui ci puisse se glisser dans le peloton de tête constitué par le RN, LREM, LR et la FI ?

Christophe Boutin : Cela fait maintenant vingt ans que Nicolas Dupont-Aignan laboure les terres du gaullisme, du gaullisme social d’abord, du gaullisme souverainiste et intransigeant ensuite. Le courant qu’il a créé en 1999, au sein de ce qui était alors le RPR, Debout la République, participa à l’aventure de cette fameuse liste du Rassemblement pour la France, menée par Charles Pasqua et Philippe de Villiers, qui allait se classer seconde aux élections européennes de cette année-là, avec 13,06% des suffrages, battant la liste « officielle » du RPR menée par Nicolas Sarkozy (12,86%)…

Le courant qu’il crée ne réussit pas ensuite à s’imposer au sein d’une formation qui allait évoluer en réunissant la droite RPR et le centre UDF.

Dupont-Aignan obtient bien près de 15% des suffrages (14,91%) au congrès fondateur de l’UMP en 2004, et même près de 20% (19,7%) lors d’un débat sur la défense de la souveraineté française face à l’Union européenne, mais il ne dépose pas en 2005 de motion interne sur le « non » au traité dit Constitution, même s’il fait campagne pour ce « non ».

Résolu à sortir de cette ambiguïté, il quitte en 2007 l’UMP, mais ne parvient pas à obtenir les parrainages nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle et se rallie à Nicolas Sarkozy au second tour. Aux européennes de 2009, il obtient 1,77% des suffrages et n’a pas d’élus, restant dans le même étiage en obtenant 1,79% des suffrages aux élections présidentielles de 2012.

Depuis, les choses ne cessent de s’améliorer. DLR devient DLF en 2014 et obtient 3,82% aux élections européennes de la même année, quand Dupont Aignan arrive à 4,7% des voix au premier tour des présidentielles de 2017. L’annonce de son alliance avec Marine Le Pen entre les deux tours secoue l’équipe dirigeante du parti, qui pâtit ensuite de l’absence d’alliances avec le RN aux législatives qui suivent, mais ces déboires n’empêchent pas qu’en avril 2018 un sondage crédite Nicolas Dupont Aignan de 6% d’intentions de vote à une élection présidentielle, ou que la liste de DLF soit créditée dans un nouveau sondage, selon les configurations examinées, de 6,5 à 7% d’intentions de vote aux élections européennes de 2019.

Si l’on retient le seuil des 5% des suffrages exprimés, celui qui permet d’avoir accès à la répartition des sièges à ces élections européennes, ou de se voir remboursé de ses frais de ses fais de campagne aux élections présidentielles, comme étant le seuil d’entrée dans la « cour des grands », avec des élus et un financement, le pari risqué de Nicolas Dupont Aignan, celui d’oser exister politiquement seul, en claquant la porte de son parti d’origine, est en passe d’être gagné. Avec ses 7%, il pourrait être devant la liste du PS, créditée elle de 6 à 7,5% des votes selon les hypothèses. Il n’y bien toujours devant lui deux forces moyennes, LFI à 11% et LR à 13%, et les deux poids-lourds, LaREM à 19% et du RN à 21%, mais il fait clairement partie de la petite dizaine de formations qui comptent sur l’échiquier politique français.

À partir de là, la vraie question est celle des alliances. Nicolas Dupont Aignan doit-il se contenter de gérer son capital de voix en devenant un allié obligé pour des formations qui arrivent devant lui mais ont besoin, lors d’élections à deux tours, ce qui n’est pas le cas des européennes, de son appui ? Doit-il s’allier en dehors des élections avec un autre parti dont il deviendrait une composante, un courant, pour constituer une force politique de premier plan ? Ou doit-il rester en marge, espérant continuer sur sa pente ascendante pour voir ensuite les autres chefs politiques, dépassés, se rallier à lui ? Des choix difficiles, certes un peu différents selon les échéances électorales considérées, mais auxquels sont confrontés tous les leaders politiques, qui y répondent en fonction des partenaires possibles comme de leurs propres personnalités.