Europe : du terrorisme à l’insurrection

Les observateurs scrutent en permanence la menace terroriste qui vise la France. Elle est effectivement très présente mais ne provient pas uniquement des « returnees » islamiques ou d’adeptes de Daech n’ayant jamais fréquenté une terres de djihad qui rêvent néanmoins d’étendre le califat à l’Europe toute entière. Selon Romain Caillet, spécialiste reconnu de l’islam politique : « Le problème, c’est qu’aujourd’hui, on ne veut pas parler d’idéologie politico-religieuse par peur de se faire traiter d’islamophobe. On ne veut pas parler non plus des causes sociologiques du djihad de peur de se faire traiter d’islamo-gauchiste.

Or ce qui s’est passé en 2015 [date des attentats parisiens du GIA], c’est précisément la rencontre entre la volonté d’une organisation ultra-sophistiquée de frapper la France – pour sa participation à la coalition – et la haine que vouent à la France un certain nombre de jeunes Français. » (La Croix, Flore Thomasset, 24/10/2017 à propos du livre « Le combat vous a été prescrit », chez Stock de Romain Caillet et Pierre Puchot.)

Or, cette haine de la France si justement décrite est aussi partagée par nombre d’autres individus en mal d’en découdre avec la société « capitaliste ».

A savoir que des actes de terrorisme - qui ne sont pas qualifiés comme tels par les autorités pour « ne pas effrayer le bourgeois » - ont lieu presque tous les jours même, si pour l’instant, et fort heureusement, il n’y a pas eu mort d’homme. Patrick Calvar, l’ancien directeur de la DGSI avait désigné les risques provenant de l’extrême droite et la police a effectivement démantelé une cellule qui aurait eu des projets d’attentats. L’affaire étant à l’instruction, l’auteur ne développera pas plus sur ce cas.

Le patron de la DGSI n’a par contre pas abordé le problème des mouvances anarchiste-libertaires qui se livrent à de nombreuses violences lors de manifestations, à des actes de sabotage ou qui sont dans une posture insurrectionnelle par exemple dans l’affaire de l’aéroport de Notre Dame des Landes. Ces individus n’ont qu’un projet : mettre la société à bas par la violence pour en reconstruire une autre - mais pour l’instant, cette deuxième phase n’est pas leur priorité -.

Ces mouvances évitent pour l’instant les attentats directs contre les personnes car ils n’ont pas « bonne presse » au sein des populations. Par pur sens tactique, les activistes anarchiste-libertaires se passent pour l’instant de ce moyen de combat jugé trop sulfureux et contreproductif dans l’image qu’ils veulent donner d’eux. Mais par contre, les attaques contre les biens sont devenues monnaie courante, surtout quand ces derniers peuvent être des symboles de la société capitaliste honnie (véhicules des forces de l’ordre incendiés, gendarmeries attaquées, infrastructures du grand capital visées, etc.).