L’Europe se penche sur le cas italien pour éviter le déclenchement de la prochaine crise financière mondiale

Tout ça va se jouer dans les jours qui viennent. Après la journée catastrophe sur les marchés financiers et un week end de réflexion, les banquiers internationaux cherchent en effet toutes les solutions possibles pour empêcher l’Italie d’entrainer l’Europe dans une nouvelle crise financière.

Tous les milieux financiers appréhendent la semaine qui vient de s’ouvrir.

Vendredi, tous les marchés ont très mal réagi à la décision du gouvernement italien d’aller au bout de ses promesses électorales.

Ce qui s’est passé correspond à un scénario que personne ne souhaitait évidemment.

Acte 1 : le gouvernement a fini par proposer un projet de budget en déficit de 2,9 % alors que l’Italie était jusqu'alors calée sur une ligne inférieure à 2%.

La coalition des partis antisystème (le mouvement 5 Etoiles et la Ligue) a donc gagné son bras de fer contre le ministre des Finances qui, lui défendait une position plus rigoureuse dans le respect des engagement pris avec l’Union européenne.

Cette décision a été immédiatement perçue comme une agression envers l’Union européenne et le système bancaire international. D’autant que tout le monde sait que le mouvement 5 Etoiles a la ferme intention de revenir sur la gestion sociale et de proposer des baisses d’impôts et des augmentations de prestations sociales sur le chômage, la maladie et les retraites. Parallèlement, le gouvernement a le projet de lancer des investissements importants sur les grands équipements de transport, routes, autoroutes, tunnels et ponts.

Acte 2 : ces décisions ont donc plongé les marchés dans le doute : la bourse de Milan a perdu 4%, les banques ont été sévèrement attaquées, ce qui a entrainé à la baisse toutes les bourses d’Europe. Wall Street a dérapé et surtout, les taux d’intérêt appliqués à l’Italie se sont redressés à plus de 3,14%. Or, si les taux remontent ainsi, le cout de refinancement de cette dette va suivre et comprimer l’activité.

Ce qui a beaucoup troublé les opérateurs, c’est que depuis les élections italiennes et l’installation de ce gouvernement, ils avaient cru que l’équipe au pouvoir ne bousculerait pas les équilibres aussi brutalement.

Alors, le dérapage budgétaire n’est pas catastrophique puisqu’on reste en dessous de la contrainte des 3%, mais le signal envoyé aux marchés est très mauvais. On s’attend donc cette semaine à ce que les agences de notation dégradent l’Italie, ce qui ne fera qu’accroitre encore plus la pression sur les taux d’intérêt.

En bref, pour les investisseurs et pour la Commission de Bruxelles, l’Italie n’est pas loin de rejoindre la Grèce dans le club des mauvais élèves de la zone euro.