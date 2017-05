L'Europe, révélateur des failles de Marine Le Pen

Le fiasco de Marine Le Pen sur l'Europe lors du débat d'entre-deux-tours, n'est pas qu'une marque d'amateurisme sur le fond de son programme. Il est le révélateur d'une difficulté plus générale à prendre des décisions, à trancher entre des options et des personnes. Cette incapacité à décider se retrouve dans sa non-gestion du FN au quotidien, et explique la désillusion de tant d'hommes et de femmes pourtant prêts à braver l'opprobre et à passer par pertes et profits son irréalisme euro-économique, persuadés qu'au moins, avec elle, ils pourraient incarner sur le terrain une exemplarité qui tranche avec les dérives associées aux anciens partis qui l'ostracisent.

Nombreux sont ceux qui, une fois engagés, ont découvert une réalité différente, celle d'un isolement politique entretenu par un pilotage brouillon et indécis tant des hommes que des idées, fluctuant au gré des guerres d'influence qui font rage dans son entourage

Passons rapidement sur le cas d'école de ces derniers jours de campagne : le fait qu'elle a retiré de son projet, sur demande d'un allié pesant cinq fois moins de voix qu'elle, ce qui est pourtant la condition sine qua non de son propre programme économique, la sortie de l'Union européenne. Puis le fait qu'elle a réaffirmé son attachement à cet improbable horizon qu'elle-même venait de renvoyer aux calendes grecques...

L'important est ailleurs.

Il est tout d'abord que Marine Le Pen a dû admettre, d'un jour sur l'autre, que "l'on peut faire beaucoup tout en restant dans l'Union". Or, cet aveu, relayé illico par Florian Philippot, invalide tout simplement la stratégie d'ensemble que lui-même a impulsée avec Marine Le Pen. Depuis des années, matin, midi et soir, sur tous les plateaux, ils ne parlent que de ça. Ils en ont fait la mère de toutes les batailles, le cœur de l'identité même du FN - et la garantie de son isolement durable, stérilisant avec lui plus de 20% de l'électorat. En effet, les Français sentent bien que la plupart des blocages du pays (fiscalité, politiques sociales, gabegies locales, sécurité) ne viennent pas de l'Europe. Il savent aussi qu'en sortant de l'Union, c'est une concurrence nouvelle, monétaire et douanière, qui viendrait s'ajouter à la concurrence sociale et fiscale actuelle - celle-là même dont le FN se plaint déjà aujourd'hui, et qui provient d'un défaut d'harmonisation e uropéenne...

Renoncer à quitter l'UE serait rassurant s'il avait été mûrement préparé, mais un tel changement altère tant l'économie d'ensemble de son projet qu'il aurait dû être décidé en début de campagne, alors qu'aujourd'hui il la laisse sans programme.

Mais surtout, derrière ce vrai-faux coup de théâtre, transparaît l'incapacité de Marine Le Pen à gouverner son propre parti : la réalité, c'est qu'elle devait sentir depuis longtemps que cet acharnement anti-UE était intenable, mais qu'elle s'était enferrée dans sa "rencontre intellectuelle" avec Florian Philippot - et qu'elle a donc profité de l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan pour faire passer, au prétexte de l'urgence, ce qu'elle n'osait pas décider contre son mentor et protégé.