L’Europe face à la bombe du programme du futur probable gouvernement italien

Actuellement en cours de négociation de leur programme de gouvernement, la Ligue et Mouvement 5 étoiles ont pu notamment proposer l'annulation de la dette italienne actuellement détenue par la BCE, soit 250 milliards d'euros. Comment peuvent réagir les institutions face à de telles propositions ? Faut-il voir ici une telle mesure comme un épouvantail permettant une négociation plus souple relative à l'orientation budgétaire du pays que comme une offre sérieuse ?

Nadia Gharbi :La première ébauche de « contrat de gouvernement » entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles (M5S) a suscité une vague d’inquiétudes. En cause, parmi les propositions évoquées par les deux partis politiques, une annulation partielle de la dette publique italienne (à hauteur de 250 milliards d'euros) et une sortie possible de l’euro ont fait trembler les marchés. Une proposition bien moins radicale a vu le jour dans le dernier programme publié le lendemain, soit le 16 mai. En effet, il ne s’agit plus d’annuler une partie de la dette italienne, mais d’obtenir que la dette rachetée par la BCE dans le cadre de son programme d’achats d’actifs ne soit pas prise en compte dans le calcul du ratio de la dette sur le produit intérieur brut (PIB).

Ce ratio est l’une des variables prises en compte dans le pacte de stabilité et de croissance (PSC) qui vise à éviter les dérapages budgétaires des Etats membres. Le PSC impose aux pays de la zone euro une limite de 3% pour le rapport entre le déficit public et le PIB et de 60% pour le rapport entre la dette publique et le PIB. En cas de non-respect de ces critères, un Etat membre peut faire l’objet d’une procédure de déficit excessif. Et, parmi ces deux critères, l’Italie ne respecte pas le second.

Pour rappel, le ratio de la dette publique italienne s’est établi à 132% du PIB au quatrième trimestre 2017, en légère baisse par rapport au pic de 135% enregistré au deuxième trimestre. La question qui se pose est la suivante: Quel serait le bénéfice d’un tel ajustement comptable pour l’Italie? Les réserves provenant du programme d’achats d’actifs s'élèvent à environ 265 milliards d'euros, soit 15% du PIB selon nos estimations, de sorte que le ratio de dette publique officiel serait abaissé à environ 116%, contre 132%. D’après le PSC, un pays ne satisfaisant pas le critère de dette devrait réduire de 1/20e par an l'écart entre son taux d'endettement et la limite de 60% pour ne pas être sous le coup de la procédure de déficit excessif. Dans le cas de l'Italie, si le taux d'endettement était réduit de 15%, la baisse annuelle requise du taux d'endettement serait ramenée de 3.6pp à 2.8pp, soit une différence de 0.8% du PIB. Une telle manipulation n’aurait donc qu’un intérêt très limité pour l’Italie. De plus, les institutions risquent d’accueillir l’idée avec froideur. Il peut s’agir d’une proposition sérieuse mais elle a très peu de chances d’aboutir. Toutefois, elle soulève des questions importantes sur les règles budgétaires européennes. En effet, ces règles constituent aujourd'hui un carcan peu compréhensible, opaque et ambigu. Un changement drastique du PSC n’est pas à l’ordre du jour mais qui sait le pays de Dante sera peut-être la goutte d’eau qui fera déborder le vase et poussera les Etats membres à relancer le débat et envisager une refonte du PSC.