L’Europe existe, elle a une âme et en voilà la preuve par nos vacances d’été

Atlantico : Alors que l'Union européenne connait une crise politique majeure et semble se diviser, il est un domaine dans lequel l'Europe apparaît comme un espace relativement homogène et dynamique : celui du tourisme. Avec 40% du tourisme mondial, 27 milliards d’excédent commercial en 2016, le Vieux Continent est la plus grande puissance touristique du monde. L'Union européenne ne met-elle pas assez en avant sa grande réussite touristique ? L'Europe n'existe-t-elle pas, ne serait-ce que mentalement, comme un espace varié, mais cohérent, qu'on visite en vacances ?

Jean-Michel Hoerner : Le tourisme est un phénomène récent qui est né au dix-huitième siècle à partir de l’expression provinciale française « faire un tour » et, paradoxalement, du rôle de l’aristocratie (les jeunes nobles doivent « faire un tour » sur le continent européen pour mieux connaître la vie). Avec les mutations du dix-neuvième siècle, « la fin de l’histoire » disait le philosophe Hegel, et le rôle du voyageur britannique Thomas Cook, naissent les principales caractéristiques du tourisme actuel : les rôles des hébergements, dont l’hôtellerie, de la restauration et des réservations. Cependant, la grande mutation remonte à la fin des grandes guerres mondiales, après 1945, et l’organisation pacifique de la planète, soit la victoire du soft power sur le hard power. Certes, il y a encore çà et là des conflits, et des formes de racisme ont succédé à l’ancienne colonisation, mais globalement le monde a changé. Les quelque quatre milliards de passagers aériens dans le monde ont abouti à plus de 2,2 milliards de touristes internationaux et, si l’Europe est devenu le premier pôle touristique de la planète, le monde entier aujourd’hui participe à cette mutation. Après les Etats-Unis qui ont copié l’Europe, il faut mentionner ainsi le rôle majeur de la Chine, sans oublier d’autres pays asiatiques comme l’Inde ou la Thaïlande, l’Amérique latine et même l’Afrique.

Le soft power a donc bien remplacé le hard power, autrement dit les temps de paix fondés sur la prospérité économique et d’excellentes relations diplomatiques ont mis un terme aux conflits armés et à la nécessité de faire la guerre pour obtenir gain de cause. Il faut ainsi mesurer le rôle du tourisme en France où plus de 80 millions de voyageurs étrangers circulent chaque année sur le territoire, résident dans toutes les contrées accessibles et ouvertes, et finalement développent des activités économiques très denses. Néanmoins, une question se pose : pourquoi des populations du monde entier décident-elles de voyager ? Il y a bien sûr plusieurs raisons mais on peut retenir trois facteurs principaux : un besoin d’échanges sans être obligé de faire la guerre, le sentiment d’appartenir au même monde, de l’Europe à l’Asie, de l’Amérique à l’Afrique, et la volonté de créer de nouvelles activités économiques comme le tourisme fondé sur les hébergements, la restauration et les réservations. Il ne faut pas oublier de mentionner que le tourisme représente aujourd’hui quelque 10% du PIB mondial !