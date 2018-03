L’Europe est-elle le seul sujet qui sépare encore Les Républicains du FN comme semble le suggérer Laurent Wauquiez ?

Atlantico : Dans une interview donnée au Parisien, Laurent Wauquiez déclare : "Ma ligne est très simple : jamais d’alliance avec Marine Le Pen. Elle est contre l’Europe, pas moi. Elle veut la sortie de l’Euro, pas moi." En retournant la différence entre LR et FN ici présentée par Laurent Wauquiez par la question européenne (Europe et euro), faut-il en conclure que cette question serait devenue LE marqueur d'un parti d'extrême droite, avant toutes autres considérations ?

Maxime Tandonnet : Oui, sur le plan de la communication, Laurent Wauquiez met en avant la question de l'Europe et de l'euro comme ligne rouge entre LR et le FN. C'est une manière de fixer les esprits autour d'un critère simple. En vérité, les choses sont plus complexes. La France a basculé dans une ère nouvelle depuis 2015. La crise migratoire européenne et la vague terroriste ont chamboulé les mentalités. Les Français sont extrêmement préoccupés pour leur avenir collectif. Les dirigeants LR, notamment Laurent Wauquiez ont compris que ces questions seraient décisives dans les années qui viennent.

Ils ont choisi de ne pas en laisser le monopole au FN. Dès lors, ils mettent en avant l'euro pour se différencier de ce parti et non plus les sujets régaliens. Mais de fait, la différence entre LR et FN est infiniment plus profonde. Ce sont deux cultures, deux histoires qui n'ont aucun rapport. Dans la conscience française, le FN, issu d'une famille, rebaptisé ou non, restera, par son identité, son histoire, son image, les sentiments qu'il inspire, viscéralement inacceptable pour 80% de l'électorat. La question dépasse largement celle de l'euro, elle touche à la conception même de la politique. L'idée d'une alliance LR-FN, arrangerait infiniment les dirigeants actuels du pays en leur assurant au moins quinze années supplémentaires au pouvoir mais elle condamnerait LR à une opposition éternelle et rendrait impossible tout espoir d'un retour. Cela, M. Wauquiez est assez intelligent pour le savoir. Les élections législatives partielles montrent que le besoin d'alternance est fort dans le pays. Il ne va pas cesser de se développer dans les années qui viennent. Un rapprochement entre LR et FN, dont rêve le pouvoir comme les médias qui le soutiennent, enterrerait tout espoir de changement.

Christophe Boutin : Replaçons les choses dans le contexte des débats à venir : l’Europe sera très certainement l’axe majeur du débat politique à partir de la rentrée 2018. La perspective des élections européennes de 2019 est en effet essentielle pour tous les partis français… et devient presque vitale pour certains. Pour LREM, qui veut rééditer au Parlement européen l’OPA réalisée sur le Parlement français, ce sujet peut accentuer la fragmentation du parti de droite et l’affaiblissement du parti d’extrême droite.

Affaiblissement du RN, qui avait fait de la sortie de l’Euro un élément fort de sa campagne à l’élection présidentielle de 2017. Il s’agissait pour ses stratèges de rassembler souverainistes de gauche et de droite, de retrouver cette mythique « France du non » majoritaire dans les urnes en 2005. Mais en 2017, d’une part, la peur était grande chez certains de perdre financièrement avec la sortie de la France de la zone Euro, et, d’autre part, les « souverainistes de gauche » n’avaient plus à répondre à la question de l’élargissement de l’Union, mais à celle du choix du Président de la République française, et nombre d’éléments idéologiques les empêchaient de se rallier à Marine Le Pen. Depuis, le FN, devenu RN, semble hésiter sur cette question, et la campagne de 2019, le remettant face à ses contradictions, pourrait l’affaiblir.