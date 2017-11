L’Europe de la Défense fait (enfin) un véritable pas en avant

Atlantico : Quelle "Europe de la Défense" préparent aujourd'hui les ministres de la Défense de l'Union européenne au lendemain de l'annonce de la signature prochaine d'un "Pacte de défense" ?

Cyrille Bret : Cette annonce est destinée à remédier à trois difficultés majeures. La première est de court terme : c’est la préparation du Brexit et la sortie possible de l’UE d’une des deux grandes puissances militaires avec la France. Avec la sortie du Royaume-Uni, l’Europe de la défense risque de perdre sa « deuxième jambe » autrement dit sa deuxième puissance nucléaire membre du Conseil de sécurité de l’ONU et capable de projection internationale. Deuxième difficulté, c’est le niveau très bas des dépenses militaires en Eirope, notamment en matière d’équipement.

Rares sont les Etats membres qui, comme les Etats baltes ou la Pologne, ont fixé le cap vers les 2% du PIB en dépense de défense. Enfin, la troisième difficulté est constituée par la conviction, largement répandue en Europe selon laquelle la défense est soit une affaire strictement nationale soit une question à traiter dans l’OTAN. La signature du Pacte de défense par 20 pays constitue un nouveau jalon dans la longue histoire de l’Europe de la défense très souvent chaotique.

La question du leadership et de la ligne budgétaire divise-t-elle la France et l'Allemagne comme cela est souvent décrit ?

Ce qui sépare la France et l’Allemagne est une asymétrie croisée. D’un côté, l’Allemagne dispose de ressources budgétaires conséquentes et d’une Base industrielle technologique et commerciale performante mais d’une réticence historique depuis 1945 à utiliser l’outil militaire comme instrument de puissance. De l’autre, la France, puissance militaire capable d’interventions lointaines, est dans une position budgétaire moins favorable et est contrainte de reporter à 2025 l’atteinte du cap des 2% du PIB consacré aux dépenses militaires hors pension. Ces positions symétriques constituent la principale pierre d’achoppement à la construction d’une Europe de la défense.

Quel rôle joue le Brexit, alors qu'on sait que les Britanniques étaient très défavorables à la prise en main de la défense par l'Europe ?

Le Royaume-Uni a souvent soufflé le chaud et le froid sur les questions de défense. D’un côté, ils ont été les promoteurs d’initiatives avec la France dans le domaine des capacités et des doctrines militaires à travers l’esprit de Saint-Malo, etc. Mais d’un autre côté, ils ont toujours veillé à préserver leur relation spéciale avec les Etats-Unis en termes de partage des technologies, des informations et des missions. Le Brexit change la donne en Europe, surtout depuis que le président Trump a critiqué le fonctionnement de l’OTAN. En effet, de plus en plus d’Etats européens traditionnellement attachés au parapluie militaire américain se demandent si les Etats-Unis sont désireux d’assurer leur sécurité.