L'Europe crée des emplois comme jamais depuis 9 ans. La France, elle, passe largement à côté de l'occasion. Merci qui ?

Atlantico : Selon l'Institut Markit, dont la baromètre a été publié ce 24 janvier la situation économique de la zone euro est en nette voie d'amélioration "La croissance de l’emploi atteint un plus haut de 9 ans en janvier, les entreprises signalant une conjoncture favorable dans la zone euro en ce début d’année". Par contre, l'institut constate également que l'activité en France serait "inférieure à la moyenne européenne". Que signifie cette divergence ?

Maxime Sbaihi : Les enquêtes Markit PMI sont des enquêtes conjoncturelles qui fournissent de précieuses indications sur l'activité économique, bien avant les chiffres officiels du PIB qui généralement confirment leur signal. Cela en fait des indicateurs avancés particulièrement suivis par les économistes. Depuis 2012, l'indicateur français est inférieur à celui de l'Allemagne qui tend à tirer vers le haut celui de la zone euro. Cela traduit donc un rythme de croissance de l'activité inférieur en France que dans le reste de l'union monétaire, même s'il existe de fortes différences nationales derrière cette moyenne.

Nicolas Goetzmann : Cette divergence permet de mettre en évidence le cœur de la reprise. Lorsque le gouvernement français se félicite de la reprise actuelle en en revendiquant la paternité, il existe un problème de simple logique. Si les actions de politique économique française étaient la cause de la reprise, il serait quand même difficile d'expliquer, et de comprendre, pourquoi la reprise européenne est plus forte que celle de la France. A l'inverse, si l'on justifie la reprise européenne par l'action de la BCE, qui est devenue moins stricte à partir de 2015 qu'elle ne l'a été par le passé, le schéma est plus logique. La BCE tire l'ensemble des pays européens vers le haut, et chaque pays affiche des résultats qui lui sont propres au gré des actions des gouvernements nationaux. Dans ce schéma-là, on comprend assez vite que le gouvernement français a plus été un poids qu'un moteur.

Comment interpréter l'action du gouvernement au regard des ces résultats ?

Maxime Sbaihi : Il est difficile de juger l'action gouvernementale a partir d'une simple enquête conjoncturelle mensuelle. Néanmoins, les nombreux détails fournis par ces enquêtes (prix, emploi, commandes, inventaires, etc.) au fil des mois permettent de constater que la composante emploi a mis beaucoup plus de temps à se reprendre que dans d'autres pays membres de la zone euro. Ce n'est que depuis quelques mois que l'on observe un redressement, et celui-ci doit encore être confirmé. Cela souligne un constat partagé: l'économie française est en croissance mais ce rythme est faible, très faible, trop faible pour améliorer la situation sur le marché du travail. L'embellie des derniers mois reste timide et tardive.

Nicolas Goetzmann : Au début du quinquennat, le gouvernement a choisi la voie de l'austérité fiscale, en relevant les niveaux d'imposition de la population. Le résultat a été conforme aux attentes, c’est-à-dire une rechute de l'activité et un accroissement du niveau de chômage. Puis, dans un second temps, le gouvernement a préféré stabiliser les dépenses publiques tout en baissant les charges qui pesaient sur les entreprises. Cela ne correspondait absolument pas aux besoins de la situation macroéconomique, mais au moins, cela ne faisait pas réellement de mal à l'économie, ce qui avait été pourtant le cas lors de la période de l'austérité fiscale. Le quinquennat s'est donc divisé en deux périodes, la première a été un repoussoir pour le retour de la croissance et le second a simplement été neutre. Il est donc difficile de s'en féliciter.