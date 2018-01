L’euro repart à la hausse et le problème fondamental de l’économie française nous rattrape à nouveau (et non, on ne parle pas de compétitivité prix)

Atlantico : Le 29 décembre dernier, l'euro re-franchissait la barre symbolique des 1.20 $, un seuil qui avait pu être effleuré au cours du mois de septembre dernier. Dans quelle mesure l’ascension de l'euro, ou la baisse du dollar, pourrait-elle se poursuivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois ? Quelles en sont les causes ?

Jean-Paul Betbeze : Les marchés des changes saluent les variations et plus encore les surprises. Pour l’euro, elles sont toutes bonnes. Ils apprécient ainsi les derniers sondages sur la croissance qui se réveille en zone euro, et notamment le dernier indice PMI pour l’industrie manufacturière. Il atteint en effet, en s’inscrivant à 60,6 en décembre 2017, son plus niveau depuis le lancement de l’enquête Markit en 1997. C’est donc le « réveil » qui paye, avec la remontée de l’euro à son niveau de septembre 2017, depuis un minimum à 1,05 début 2016.

Mais n’oublions pas quand même le maximum de l’euro contre dollar à 1,57 en mars 2008, qui doit nous rendre prudents dans les prévisions !

Pour 2018, que pourrait-il donc se passer en économie aux Etats-Unis et en zone euro ? En économie seulement, tant les questions politiques abondent et, au moins en 2017, ne semblent pas avoir beaucoup pesé. Mieux vaut donc ne pas lister ici les questions sur la Corée du Nord, la Chine, le pétrole, les élections en Italie et ailleurs…

En économie seulement, donc, la croissance semble continuer aux Etats-Unis, à peine au-dessous de 2017 (2,6% contre 2,7% ?), mais avec un réveil de l’inflation au-dessus de 2% qui ferait monter les taux courts. Les marchés s’attendent désormais à 3 ou 4 hausses de taux courts (vers 2,25-2,5% en fin d’année) et donc à une hausse des taux longs (vers 3%).

Rien de tel pour les taux d’intérêt en zone euro, rattrapant son retard, où la croissance repart vers 2,4%, et où l’inflation se réveille. Mais la BCE va continuer à acheter des bons du trésor jusqu’à fin septembre, faisant pression sur les taux longs, et sans hausse des taux courts avant mi 2019, Mario Draghi achevant son mandat sur une hausse ! Dans ce contexte, le dollar sera mieux rémunéré que l’euro pendant de nombreux mois, ce qui va le soutenir.

N’oublions pas non plus que les dernières mesures fiscales signées par Donald Trump vont attirer des investissements boursiers, pour bénéficier de la baisse de la fiscalité (22%), et que les milliards de dollars de trésorerie (2 900) parqués en zone euro pourraient décider de revenir pour bénéficier de la quasi amnistie fiscale annoncée (15%). Bref, la montée actuelle de l’euro serait plutôt l’annonce de la correction d’une sous-évaluation que l’amorce d’un fort trend haussier. L’euro sera doucement plus fort, si ces hypothèses tiennent.

Que peuvent en être les conséquences pour l'économie de la zone euro et plus particulièrement pour celle de la France ?

Si l’économie de la zone euro va mieux sans que, pour autant, ses taux d’intérêt à long terme ne remontent trop, et donc l’euro, l’amélioration peut se poursuivre et permettre d’accélérer les réformes. Dans ce contexte, une hausse modérée de l’euro, modérée parce que l’économie américaine poursuit sa croissance et surtout augmente vite ses taux d’intérêt, est une opportunité à exploiter rapidement. N’oublions pas que la zone euro butte sur ses capacités de production, et donc peut susciter plus rapidement des tensions salariales inflationnistes ! N’oublions pas surtout que les Etats-Unis forcent leur machine, avec une politique fiscale qui soutient la croissance au moment même où elle est déjà en plein emploi ! Elle peut donc tomber plus rapidement en récession, pesant sur la croissance de la zone euro. Mais, dans ce cas, la Fed pourra baisser ses taux, et donc le dollar faiblirait, mais pas la BCE, puisqu’ils seront pratiquement à zéro !