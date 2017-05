L’euro pour les nuls : le flou sur la monnaie unique démolit complètement le programme économique de Marine Le Pen

Marine Le Pen avait le choix entre la mort subite et violente, en proposant la sortie de l’euro, et la mort lente, en s’embarquant avec Nicolas Dupont-Aignan pour des négociations extrêmement tordues avec des partenaires européens qui ne sont demandeurs de rien.

L’arrivée de Nicolas Dupont-Aignan est un cadeau pour le Front national, parce qu’elle a permis à Marine Le Pen de reprendre le dossier sur la sortie de l’euro et de noyer son projet de rupture dans une mécanique extrêmement floue, de laquelle on ne comprend qu‘une chose : elle repousse le plus loin possible la négociation afin que rien de change.

En fait, elle imagine maintenant vendre à nos partenaires européens le fait qu’il pourrait y avoir deux monnaies : une monnaie nationale pour acheter son pain, le franc, et une monnaie commune qui servirait aux entreprises comme instrument de transactions et de réserve pour le système bancaire.

L’instrument est terriblement compliqué. C’est un système qui existait au début de la réforme monétaire et qui a permis de mettre en place l’euro. On a connu les unités de comptes, ensuite on a enfermé les monnaies nationales dans un serpent puis on a transformé le serpent en euro. Marine Le Pen voudrait faire le chemin à l’envers.

Cet euro est le fruit du travail du Général de Gaulle qui trouva la France en faillite, changea le franc mais ne pouvait plus supporter les dévaluations intempestives qui minaient l’économie française, puis de Valery Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, Raymond Barre, et dernière étape par François Mitterrand, Helmut Kohl et Jacques Delors. L ‘euro est un produit de l’histoire. Ni de droite, ni de gauche.

L’euro est l’outil mis en place pour permettre à l’Europe de se défendre du protectionnisme autodestructeur auquel tout le monde avait recours pour se défendre des chocs pétroliers à partir de 1974 ou des crises financières.

Le projet de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen revient 50 ans en arrière. Mais peu importe, ce projet n’a pas vocation à être appliqué. Il n’a qu’un seul objectif : nettoyer le programme économique de Marine Le Pen d’une mesure complètement inapplicable et rejeté par 70 % des Français.

L’opinion publique est certes assez sensible au discours des extrémistes de droite et de gauche, mais s’il y a un détail du programme dont les français ne voulaient pas, c’était celui qui projetait la sortie de l’euro.

Pour élargir son électorat et gagner en crédibilité, il fallait que Marine Le Pen sorte de ce piège. Cela dit, elle en sort, mais à son détriment. Pour trois raisons.

1e le mécanisme d’évolution vers une monnaie commune est très flou. Il n’est plus question de referendum, mais de négociations dont les modalités, les objectifs et l’agenda prêtent à des désaccords entre les partenaires et même à l’intérieur du Front National. Ils doivent négocier avec les partenaires européens qui ne sont demandeurs de rien, ils n’ont pas de calendrier (entre 6 mois et plusieurs années) et ils n’ont pas de mandat précis. On voit mal les partenaires européens s’embarquer dans cette galère.