Études baclées : pourquoi la biologie française se fait rappeler à l’ordre sur des webforums

Mais il faut aussi garder à l'esprit que, ce qui est de plus en plus fréquent, c'est la révélation de ces manipulations frauduleuses. Il est possible que, par le passé, la fraude elle-même ait été aussi fréquente, mais qu'elle soit passée plus facilement inaperçue. Grâce au développement d'Internet, nous avons la chance de vivre dans une société un peu plus transparente, et si quelqu'un remarque une anomalie dans un article scientifique, il est maintenant beaucoup plus facile de le faire savoir, de demander des explications aux auteurs, etc. Peut-être qu'après tout, nous ne sommes qu'en train de vivre la transition vers un système objectivement meilleur, où la fraude sera détectée plus facilement ... Car il s'agit bien de fraude : quand on dit que la présentation des résultats est incorrecte, voire illicite, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que les auteurs ont modifié les résultats de leur expérience avant de les présenter dans leur publication : ils font mentir leur expérience.

Le Monde rapporte que ces affaires naissent essentiellement de la nécessité de publier pour obtenir des financement, un recrutement, un avancement de carrière, la gloire... Il y a-t-il, dans le monde de la recherche, une quête de la publication ? Quelles autres raisons peuvent expliquer ces affaires ?

C'est indiscutable, il y a une « quête de la publication » dans le monde de la recherche. Il faut savoir que l'évaluation des chercheurs n'est pas une chose facile (ces gens-là cherchent à découvrir ce qui n'est pas encore connu : il est difficile de déterminer précisément, à l'avance, ce qu'ils sont censés avoir trouvé s'ils travaillent correctement). Or l'organisation du monde de la recherche a besoin d'évaluer les chercheurs, pour récompenser les plus méritants avec des progressions de carrière, ou pour savoir à quel laboratoire attribuer un financement (sachant que les financements disponibles sont très loin de couvrir les besoins réels : il faut donc faire un tri) ; devant ce problème, les évaluateurs (qui sont des chercheurs eux-mêmes, choisis par les instances) ont souvent tendance à compter les articles publiés par les chercheurs à évaluer, en pondérant ce nombre par des considérations opaques et irrationnelles sur le « prestige » des journaux scientifiques où ces articles ont été publiés. Moi-même, quand on me demande d'évaluer le travail de mes collègues, je tâche de prendre le temps d'aller plus loin, de lire véritablement les articles du chercheur, de mesurer à quel point il a dû faire preuve d'intelligence dans la préparation de ses expériences étant données les connaissances disponibles à ce moment-là, ... c'est un gros travail, et souvent, il faut également déterminer quelle était la contribution du chercheur à un article qui aurait plusieurs auteurs (c'est faisable à l'oral, quand on est face au candidat, mais à peu près impossible quand on nous demande d'évaluer des dossiers papier). Si on n'a pas envie de se fatiguer, il est certainement tentant de se contenter de compter les articles publiés par le chercheur, en pondérant au doigt mouillé en fonction du prestige ressenti du journal, et de la contribution qu'on devine pour ce chercheur : au final, ces évaluations ont toutes les chances d'être biaisées, et injustes.