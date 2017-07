Une étude de l'université d'Oxford l'établit, la propagation de "fake news" est devenue une pratique courante des Etats un peu partout dans le monde

Atlantico : Samantha Bradshaw et Philipp Howard, deux chercheurs de l'université d'Oxford ont publié Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, un rapport sur l'usage des Fake News propagées par des agents gouvernementaux ou militaires afin de manipuler l'opinion publique. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette étude ? Que révèle-t-elle de l'usage des fake news pour manipuler les opinions publiques ?

David Fayon : Cette étude qui s’appuie sur une analyse de 28 Etats (http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/07/Troops-Trolls-and-Troublemakers.pdf) est à considérer avec le plus grand intérêt.

Elle met en exergue un phénomène qui n’est pas nouveau et qui était jusqu’alors plutôt l’apanage des nations autoritaires mais qui a pris une ampleur sans précédent depuis le début des années 2010 avec l’explosion des réseaux sociaux, de leur usage et de la viralité associée. Ceci a multiplié le champ des possibles avec une accélération du temps.

Pour le contrôle des populations, on songe immédiatement au cas de la Chine avec la cybersurveillance d’Etat institutionnalisé, le régime d’autocontrôle et la délation des citoyens avec le « bouclier doré » – même si des évolutions se sont depuis lors un peu opérées.

Mais là, il s’agit plus de véhiculer des idées pour les imprégner dans le cerveau des individus de nature à manipuler l’opinion selon un but et une stratégie déterminée. En effet, plus proche de nous, nous avons vécu les élections présidentielles américaines et à un degré moindre française où des moyens nouveaux ont été utilisés pour influencer l’opinion.

Enfin cette étude porte non seulement sur des pays comme la Turquie, la Syrie, la Russie, la Corée du Nord, mais aussi sur des nations plus démocratiques comme la Grande-Bretagne, Israël ou l’Allemagne – la France n’est pour sa part pas étudiée.

Ce qui est inquiétant est que cette pratique des fake news qui était à l’origine l’apanage de certains gouvernements autoritaires s’étend à de nombreuses démocraties. Elle pourrait, si elle continuait à prendre de l’ampleur, consacrer le pouvoir des mafias, de l’argent au détriment de l’objectivité des informations laquelle reste à privilégier et qui demande un jugement critique fort à se forger. Ce risque avait été imaginé par Isaac Asimov dans son premier livre du cycle Fondation en 1951 avec le pouvoir de la propagande qui émanait d’un ministère... Les risques évoqués dans les romans d’anticipation (1984, etc.) deviennent malheureusement une réalité, d’où la nécessité de contre-pouvoir et d’augmentation du niveau de connaissance et de jugement des citoyens.

Quels sont les moyens mis en place par les organismes gouvernementaux ou non, qu'ils soient humains, technologiques ou financiers, pour développer ce système de désinformation ? Quelles sont les méthodes utilisées pour que ces derniers puissent atteindre leurs objectifs ?

Déjà, les fausses rumeurs, qui ont toujours existé, sont basées sur leur caractère vraisemblable et l’émotion suscitée. Le caractère nouveau est que les réseaux sociaux permettent une viralité sans précédent avec, outre les moyens humains, des moyens automatisés de relayer des informations en cascade.