Une étude de la Rand corporation suggère que l’intelligence artificielle pourrait provoquer la fin de l’humanité... aussi tôt qu’en 2040

Corentin Brustlein : Le rapport est intéressant car il met le doigt sur plusieurs risques pouvant être causés par le rôle grandissant de l'intelligence artificielle dans les forces armées et les postures militaires, et notamment sur l'impact de ce rôle sur les forces nucléaires. Deux risques spécifiques sont saillants : d'abord, on pense que l'IA va renforcer les capacités de renseignement et de discrimination des armées, ce qui pourrait décupler leur efficacité pour certaines missions jusqu'à présent très complexes telles que les frappes contre les lanceurs mobiles de missiles balistiques.

En rendant plus vulnérables des systèmes jusqu'alors considérés comme relativement protégés, qu'ils soient terrestres ou sous-marins, les moyens de renseignement appuyés par l'intelligence artificielle affaibliraient la dissuasion nucléaire en exacerbant les craintes des puissances nucléaires quant à la protection de leur arsenal, et pourraient pousser ces puissances à recourir de manière plus rapide à l'arme nucléaire.

L'autre risque exposé par le rapport concerne l'aide à la décision, qui représente un autre domaine dans lequel l'IA devrait jouer un rôle important à l'avenir. Ici, le risque est moins le scénario fantasmé de systèmes autonomes tout puissants déclenchant le feu nucléaire hors de tout contrôle humain, mais plutôt celui de voir des décisions humaines de plus en plus dépendantes d'intelligences artificielles restant par essence faillibles, et pouvant de surcroît être la cible d'actions hostiles: hacking, manipulation, déception, etc. Cela ne signifie nullement que la guerre nucléaire s'ensuivrait nécessairement, mais cela peut perturber les mécanismes de gestion d'une crise et rendre le processus d'escalade entre deux puissances nucléaires plus imprévisible et encore moins "contrôlable" - bien qu'on puisse douter que ce processus soit aussi "contrôlable" que certains le pensent, par exemple aux Etats-Unis ou en Russie.

On notera enfin que ces risques ne sont que des illustrations de ce que pourrait être l'interaction entre IA et forces nucléaires. On peut en imaginer bien d'autres, mais en définitive leur caractère plus ou moins préoccupant dépendra dans une large mesure des avancées futures dans le domaine de l'IA et des choix doctrinaux et programmatiques qui seront faits par les Etats.