Une étude australienne montre que les entreprises qui paient le moins d’impôts sont aussi celles qui créent le moins d’emploi : simple biais statistique ou réalité sociale ?

Selon une étude menée par l’économiste Andrew Leigh, les entreprises australiennes payant un taux de taxe plus faible auraient un moins bon résultat concernant la création d’emplois que celles qui payent un taux plein de 30%. Un tel constat réalisé pour l’économie australienne peut-il être généralisé ? Comment expliquer que des entreprises moins taxées créent moins d’emplois que les autres ?

Tout d’abord, quelques mots sur l’économie australienne. L’Australie a enregistré, en moyenne, depuis une vingtaine d’années, un taux de croissance de l’ordre de 2-3%. Cette performance a été réalisée grâce essentiellement aux exportations de charbon et de minerai de fer à destination de la Chine. Même si ce chiffre ne représente que 10% du PIB, l’effet multiplicateur est considérable dans la mesure où les salaires et les profits issus de cette activité soutiennent la demande dans les autres secteurs de l'économie.

Ainsi, depuis plusieurs décennies, l’Australie a lié, en quelque sorte, son avenir à celui de la Chine.

De plus, les autorités australiennes ont largement ouvert les portes à l'immigration en jouant notamment sur le charme d’un pays associant un pouvoir d’achat élevé, une population ouverte et accueillante, un style de vie décontracté et un climat agréable tout au long de l'année… Ceci a contribué à soutenir la croissance en fournissant à l’économie la main d’œuvre qualifiée dont elle avait besoin, un peu comme en France à l'époque des « Trente glorieuses ». Cette politique a aussi permis de répondre, à peu de frais, au problème du vieillissement de la population et du financement des retraites qui se pose dans toutes les économies développées.

Ceci étant dit, Leigh constate que les entreprises australiennes bénéficiant d’un taux réduit (27,5% au lieu de 30% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel se situe au-dessous de 2 millions de dollars australiens) n’ont pas maintenu ou développé l’emploi. Il sous-entend ainsi que la moindre taxation des entreprises inciterait les chefs d’entreprise à accroître leur demande de travail.

Il serait imprudent de généraliser ce constat car le lien entre taxation des bénéfices et embauche est peu robuste. En effet, la fiscalité des entreprises, notamment en France, constitue traditionnellement un frein à l’économie. Plus celle-ci est élevée, plus elle prive, dans une certaine mesure, les entreprises de fonds pour générer de la richesse, pénalise les investisseurs apporteurs de capitaux et, à terme, punit les employés lorsque les firmes investissent moins ou quittent le pays.

De surcroît, en matière d’embauches, les entreprises ne prennent pas uniquement en compte la taxation de leurs résultats. Elles tiennent notamment compte aussi de la substitution capital - travail. En effet, le chef d’entreprise doit trouver la meilleure combinaison productive pour réaliser les objectifs financiers qu’il s’est fixé. En d’autres termes, même si la fiscalité lui est favorable, il doit prendre en considération d’autres paramètres tels que les prix relatifs du travail et du capital technique, les tendances du progrès technique…, facteur tout aussi déterminant que la fiscalité, pour embaucher.