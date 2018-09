Une étude américaine montre que les douleurs nerveuses chroniques pourraient être traitées en “éteignant” le centre de la douleur dans le cerveau

Atlantico : Quelle est la nature de ce nouveau circuit cérébral mis à jour ?

André Nieoullon : En fait, il ne s’agit pas exactement de la découverte d’un nouveau circuit cérébral car les neurones en question sont déjà connus, mais peut-être bien d’une piste pour comprendre la fonction de ces neurones particuliers, qui prennent leur origine dans le cortex cérébral et descendent jusque dans la moelle épinière innerver localement les zones impliquées dans la genèse de la douleur, et plus simplement des « sensations » liées notamment à la mise en jeu de fins récepteurs sensoriels insérés dans la peau, permettant au cerveau de « s’informer » sur la nature de ces sensations propres au sens du « toucher ».

Pour mieux comprendre, il faut savoir que la perception consciente de notre environnement par notre sens tactile est liée à la mise en jeu de milliards de récepteurs spécialisés insérés dans la peau, ce qui fait que la moindre caresse de l’air sur la peau ou la moindre variation de température de l’air est perçue comme telle… A côté de cela, d’autres récepteurs un peu différents sont chargés de véhiculer au cerveau des informations concernant cette fois une agression de la peau, qu’elle soit sévère (piqûre, brûlure) ou plus diffuse comme par exemple une inflammation liée à une quelconque infection locale (type irritation de la peau, réponse allergique, démangeaisons en tous genres, etc.). Les récepteurs sont cutanés et des nerfs spécialisés dans les deux modalités sensorielles (stimulation douce ou agression douloureuse) véhiculent l’information jusqu’à la moelle épinière, dans une zone elle-même spécialisée bien précise, et, de là, les informations, qui respectent aussi la topographie de l’origine de la zone de peau concernée (main, pied, bras, jambe, cou, face, etc.), sont relayées vers le cerveau, et en particulier vers des territoires du cortex cérébral particuliers, que l’on nomme le « cortex sensoriel », qui analyse ces sensations. S’agissant des informations douloureuses, nous n’avons à ce stade de nos connaissances encore bien peu d’idées sur la façon dont elles sont analysées de façon consciente par notre cerveau –c’est dire notre ignorance !- mais ce que nous savons avec certitude, parce que chacun aura pu en faire l’expérience soi-même, c’est que nous avons un certain pouvoir de contrôle de la douleur par la volonté. Ainsi, nous ne sommes pas tous égaux devant la douleur et chacun pourra tester sa capacité à « résister » à la douleur… dans certaines limites, bien évidemment ! En d’autres termes, nous savons que nous sommes capables « d’agir volontairement sur la douleur », et ce que les Neurosciences nous ont appris depuis longtemps c’est que ce contrôle « conscient » (au sens de volontaire) est lié non pas à notre simple psychisme (volonté) mais plus prosaïquement à la mise en jeu d’un blocage –nous parlons d’inhibition- des messages douloureux qui s’exerce au niveau de la moelle épinière par une influence neuronale issue du cortex cérébral. Une sorte de « filtrage conscient » des sensations douloureuses pour éviter qu’elles ne remontent trop jusqu’au cerveau, en quelque sorte…

Les travaux qui sont rapportés dans l’étude du Boston Children’Hospital ont trait à des douleurs d’un type particulier, qui relèvent de ce que l’on désigne par un groupe de maladies très larges plus ou moins invalidantes, les neuropathies périphériques. Il s’agit dans ce cas de réaliser que des stimulations très douces de la peau, voire même l’absence de stimulation de certains territoires de la peau, deviennent soudainement insupportables, comme dans le cas des zonas et autres pathologies du même type. Ces maladies ne trouvent pas pour la plupart de traitements satisfaisants et conduisent à des situations dramatiques pour les patients concernés. Dans ce cas, il s’agit de comprendre que cette douleur n’est en fait pas liée aux « circuits » normaux de la douleur tels qu’évoqués ci-dessus, mais bien à des sensations très douloureuses qui ne peuvent plus être réduites par la volonté, notamment parce que les circuits neuronaux « descendants » du cortex sensoriel vers la moelle épinière relaieraient une information erronée selon certaines hypothèses.

L’idée est alors que si l’on trouvait les moyens de bloquer sélectivement ces neurones particuliers issus du cortex sensoriel, cela pourrait se traduire par une réduction réelle de ces douleurs insupportables. C’est ce que suggèrent les résultats de cette expérience chez la souris rendue « neuropathique », c’est-à-dire représentant un modèle de douleur neuropathique. Dans ce cas, non seulement la mise au silence de ces neurones corticaux bloque les douleurs neuropathiques artificiellement générées, mais, en plus, cette action antalgique en dehors de tout médicament permet aussi à la souris de conserver une sensibilité « normale », de percevoir une douleur similaire à celle d’un animal témoin, et surtout de ne plus être hyper-sensible aux stimulations cutanées. Une belle démonstration extrêmement prometteuse et porteuse d’espoir pour tous ceux qui souffrent de douleurs neuropathiques impossibles à réprimer et qui, le plus souvent, résistent à tous les antalgiques dont nous disposons aujourd’hui ! Et immédiatement on pense aux méthodes de stimulations corticales trans-crâniennes ou intracérébrales, qui ont déjà fait leurs preuves chez les patients dans d’autres pathologies neurologiques. Un espoir donc, mais d’autres études doivent vérifier que l’hypothèse est la bonne et que l’activation anormale de cette voie neuronale est bien à l’origine de ces hyper-sensibilités douloureuses, ce que l’on désigne par hyper-esthésies.