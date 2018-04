Si, être médecin généraliste est encore un très beau métier

LIVRE

C'est sérieux, Docteur ? 33 facéties d'Esculape

de Michel Kerjean

Emka Edition

POINTS FORTS

1- Michel Kerjean raconte à la première personne ces 42 années de pratique médicale, exercées dans un contexte de profondes évolutions scientifiques, techniques et sociales. Comme un grand coup de microscope donné sur l'évolution des relations d'une région (la Bretagne) avec ses équipes médicales.

2- Ce livre est bien écrit, souvent drôle et surprenant tant les anecdotes rapportées racontent des facettes différentes de la pratique médicale, en ville, à la campagne, à l'hôpital, à Paris, dans le Finistère, en cabinet, remplaçant, associé, les relations entre soignants et soignés, entre externes, internes, "pontes" et autres chefs de services hospitaliers, .

3- Bien qu'évoquant parfois la prise en charge de pathologies complexes, avec l'usage d'un vocabulaire médico scientifique choisi, il n'use ni n'abuse pas de jargon. Ce livre reste très facile à lire. Il comporte un lexique des termes techniques, simple et utile.

POINTS FAIBLES

Quelques erreurs typographiques et de renvois au lexique, mais sans aucune incidence sur la lecture.

EN DEUX MOTS

- Ce livre, qui n'est pas petit (plus de 400 pages), pourrait être à recommander à tous les jeunes qui s'intéressent à la médecine, étudiants ou non, tant il est ancré dans la vraie vie et ouvert aux questions que soulève la pratique de la médecine - qu'elle soit ordinaire ou non. Avec toute une série de portraits bien trempés, de situations emblématiques, cocasses ou graves, ce livre est amusant et accessible à tout lecteur curieux de voir l'exercice quotidien de la médecine avec les yeux d'un praticien respecté, pédagogue et humble.

- Manque de curiosité sans doute des grandes maisons d'édition, ce livre est publié chez un tout petit éditeur. Pour vous le procurer, le plus simple est de faire comme nous, de vous adresser par mail à EMKA EDITION: éditions.mk35@gmail.com

UN EXTRAIT

"J'ai ainsi connu un chirurgien qui préférait l'orgue au bistouri, un généraliste véritable exégète des cantates de Bach, une infirmière amoureuse d'un Touareg, une Danoise qui avait fait partie du premier bataillon des "girls" des Folies bergères et accompagné Joséphine Baker, un patient s'affichant ouvertement comme gigolo, véritable précurseur des "Escort boys", un autre qui ne lâchait jamais ses révolvers chargés, même pendant mon examen, un mannequin pour sous-vêtements féminins, qui prenait mon bureau pour une scène de défilé, une famille de naturistes qui me recevaient dans le plus simple appareil…" P272