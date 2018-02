Être juif en France au Moyen-Âge

En 2014, l’année jubilaire de la naissance de saint Louis à Poissy a été l’occasion de revenir sur les aspects d’un règne dont le dynaste fut le seul, dans l’histoire de France à avoir son nom porté sur les autels. A cette occasion, on rappela la grande dette que nous avions à l’égard d’un des plus grands historiens français, Jacques Le Goff, et de son incontournable monographie consacrée au Capétien. Mais parce que notre époque est ce qu’elle est, avec ses tensions religieuses ici et ailleurs, on évoqua aussi un des aspects les plus controversés du règne : en effet, Louis IX passe encore pour le plus antijuif des Capétiens.