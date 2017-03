Les étranges secrets de L'Iliade et L'Odyssée : pourquoi les premiers chefs-d'oeuvre de la littérature occidentale intriguent-ils tant les érudits ?

Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, transmission culturelle a signifié transmission orale. La poésie, relayée de bouche à oreille, était le médium principal du passage de l’information à travers l’espace et les générations. Et elle ne servait pas qu’à raconter des histoires plaisantes ou édifiantes, ou à faire travailler l’imagination. Elle représentait, d’après le spécialiste de lettres classiques Eric Havelock, «une immense mine de savoir utile, une sorte d’encyclopédie de l’éthique, de la politique, de l’histoire et de la technologie que tout véritable citoyen devait assimiler comme noyau central de son matériel éducatif».

Les grandes œuvres orales transmettaient un héritage culturel commun qui était partagé non pas grâce à des bibliothèques, mais dans les cerveaux.

Les mémorisateurs professionnels ont existé dans toutes les cultures orales du monde, transmettant leur héritage de génération en génération. En Inde, une classe entière de prêtres avait pour mission de mémoriser les Veda pour les restituer avec une fidélité parfaite. En Arabie préislamique, des mémorisateurs officiels qu’on appelait les raoui étaient souvent attachés aux poètes. Les enseignements de Bouddha furent transmis pendant quatre siècles par une chaîne orale ininterrompue, avant d’être consignés par écrit au Sri Lanka au Ier siècle avant J.-C. Et pendant des siècles et des siècles, un groupe de magnétophones humains qu’on appelait les tannaïm (littéralement les «récitateurs») gardèrent en mémoire la loi orale de la communauté juive.

Les plus célèbres œuvres orales de la tradition occidentale – et les premières à avoir été rigoureusement étudiées – furent l’Iliade et l’Odyssée d’Homère. Ces deux poèmes, peut-être les premiers à avoir été écrits en grec, ont longtemps été considérés comme des archétypes absolus, des chefs-d’œuvre auxquels toute littérature devait s’apparenter. En même temps, ils intriguaient les érudits. Les premiers critiques modernes remarquèrent que ces textes étaient qualitativement différents de tout ce qui les suivait – et même un peu étranges. D’abord, leur façon de faire référence aux personnages était bizarrement répétitive. Ulysse était toujours «Ulysse le rusé». Aurore était systématiquement «Aurore aux doigts de rose». Quelle raison l’auteur de ces textes pouvait-il avoir eu d’écrire ainsi? Parfois les épithètes sonnaient complètement faux. Pourquoi appeler l’assassin d’Agamemnon «l’irréprochable Égisthe»? Pourquoi dire d’Achille qu’il est Achille aux pieds légers» même quand il est assis? Et pourquoi évoquer une Aphrodite «aux yeux rieurs» même quand elle est en larmes? Sur le plan structurel et thématique, l’Iliade et l’Odyssée étaient aussi étrangement stéréotypés, sinon carrément prévisibles. Certaines unités narratives – la formation des armées, les combattants héroïques ou les défis entre valeureux adversaires, par exemple – se retrouvaient à l’identique tout au long du texte, ne changeant que de noms de personnages et de circonstances. Dans ces œuvres si finement construites, si réfléchies que sont les épopées homériques, ces bizarreries semblaient difficiles à expliquer.