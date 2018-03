"L’Etranger" : interprétation prenante d'un grand texte

THEATRE

L’Etranger

D’Albert Camus

Adaptation et mise en scène : Nordine Marouf

Avec : Nordine Marouf

INFOS & RESERVATION

Théâtre Les Déchargeurs

3, rue des Déchargeurs

75001 Paris

Tél. : 01 42 36 00 50

http://www.lesdechargeurs.fr

Tous les vendredis et samedis à 19h30 jusqu’au 28 avril

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Dans l’Algérie française d’avant-guerre, Meursault a suivi sans chagrin l’enterrement de sa mère, et reprend aussitôt l’écoulement tranquille et plat de sa vie à Alger, entre sa petite amie, Marie, le restaurant où il déjeune, son travail d’employé de bureau, ses voisins.

Il intercède pour Raymond Sintès, petit proxénète, auprès de la police.

Celui-ci l’invite pour le remercier à une journée de plage. Un petit groupe d’Arabes, conduits par le frère d’une ex-maitresse de Sintès, les y attend. S’ensuit une bagarre sans gravité. Meursault, plus tard, ivre de soleil, croise seul un des Arabes. L’autre sort un couteau ? il le tue d’un coup de pistolet ! Puis, sans raison, tire quatre fois sur le corps à terre.

Au procès, son apparente indifférence à la mort de sa mère choque les juges et le public plus que le meurtre lui-même. Mais qui est donc cet assassin sans larmes qui semble étranger au monde des hommes ?

POINTS FORTS

Sur les six mètres carrés de scène qui figurent la cellule où il croupit, Nordine Marouf raconte, comme le Meursault du roman d’Albert Camus, sa version de l’histoire. Le comédien dit, où plutôt “vit” le texte magnifique de l’écrivain, et c’est la force du spectacle de voir s’animer sous nos yeux ce personnage déroutant. On sent l’ennui sur son visage quand il sacrifie au rite des funérailles ; la surprise dans sa voix devant les réactions mitigées qu’il suscite ; l’accablement physique sous le soleil ; la poésie, la beauté, la sensualité simples qu’il exprime devant un ciel, la mer, un bain, le corps de Marie ; son absence aux émotions, aux désirs, aux exigences des autres. A la fin, on se lèverait presque de sa chaise pour secouer Meursault-Marouf aux épaules : “Réveille-toi, repent-toi, dis-leur ce qu’ils veulent entendre ou ils vont te couper la tête !” Et rien. Le voilà qui s’étend sur son grabat puis s’endort. L’interprétation du roman à la scène est prenante, vraiment réussie.

POINTS FAIBLES

Inconditionnels des fauteuils et des salles de théâtre confortables, méfiez-vous : la pièce se donne en sous-sol dans une belle salle voutée ornée d’un piano droit, avec des chaises, quelques tables de bistrot et des banquettes ; le dernier arrivé risque de s’assoir sur les marches de l’escalier ; l’acteur joue pratiquement au milieu des spectateurs. Pour mon goût, c’est plutôt un point fort, mais on n’est pas forcé d’aimer...