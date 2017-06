L'étrange sérénité des marchés financiers dans un monde où s'accumulent les nuages noirs

Le monde voit monter partout des tensions politiques et militaires. De leur côté, les marchés financiers sont très heureux. Est-ce donc qu’ils attendent seulement, pour se faire une idée, les propos apaisants de Janet Yellen, qui monte très doucement ses taux d’intérêts, ou ceux de Mario Draghi qui se donne encore deux ans pour commencer à le faire ? Est-ce donc qu’ils adorent cette étrange économie américaine en plein emploi (4,3% de taux de chômage), où les salaires augmentent de 2,5%, à peine plus que l’inflation ?

Est-ce qu’ils s’intéressent toujours à cette Angleterre secouée mais en plein-emploi, où les salaires augmentent moins vite que les prix ? Est-ce qu’ils regardent partout cette inflation si faible, avec une économie mondiale qui va partout mieux ? Est-ce qu’ils se disent qu’ils ont enfin trouvé la formule magique pour avoir la croissance et l’emploi, mais sans l’inflation ?

Ce serait une formule financière d’autant plus magique que, sur terre, les choses sont de plus en plus compliquées. Le Qatar vient de se voir lâché par ses voisins, amis et alliés. Sa croissance, sa bourse et sa monnaie plongent. L’Iran est montré du doigt comme jamais par le Président Trump : ce serait la source majeure du terrorisme islamiste. Il le serait donc bien plus que les royaumes du Moyen-Orient, alors qu’il vient d’élire un Président relativement modéré. La Corée du Nord continue ses essais de missiles, en faisant de rapides progrès et sans écouter les conseils chinois de modération. Londres se cherche une majorité forte, pour se séparer au mieux de l’Europe. L’Italie craint ses futures élections, tout comme l’Autriche, avec la montée du populisme. La Catalogne prépare son référendum d’autonomie… Et pendant ce temps, le Congrès américain poursuit ses auditions, publiques et internes, sur les interventions de la Russie aux dernières élections. Il semblerait qu’elles aient eu lieu…

Et la bourse est toujours bien orientée. Les taux américains à 10 ans sont à 2,2%, les taux allemands à 0,28% et français à 0,52% soit un écart de 24 points de base avec l’Allemagne, le tiers d’il y a trois mois ! La Fed avertit quand même d’une bourse américaine top haute, notamment pour les high tech. Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook et Amazone baissent alors un peu, et expliquent à eux seuls la baisse du Nasdaq. Mais l’idée est que tout ceci est temporaire, de simples prises de bénéfices, après une incroyable remontée. Et d’ailleurs, qu’acheter d’autre que ces valeurs si la digitalisation mondiale de l’économie se poursuit ? Et pourquoi s’inquiéter si Donald Trump met en œuvre les baisses d’impôt qu’il annonce pour les entreprises, et plus encore celles pour faire rapatrier les 2,2 trilliards de dollars de trésorerie qui stationnent hors des Etats-Unis ? Et s’il met aussi en place les simplifications bancaires qui viennent d’être annoncées, pour permettre aux banques régionales de faire plus de crédit en allégeant les surveillances et les tests qui pèsent sur elles ?