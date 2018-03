"L'Etrange défaite" : lucidité et courage au coeur d'un moment tragique de notre histoire

THEATRE

L'Etrange défaite

de Marc Bloch

Adaptation et Mise en scène : Jean Quercy

Compagnie : Théâtre Averse

Comédien : Eric Auvray

THEME

L'historien Marc Bloch a rédigé L'Etrange défaite entre juillet et septembre 1940 après avoir été témoin aux premières loges (chargé du ravitaillement en carburant de la 1ère armée) de la débâcle en mai-juin 40.

Ce "procès verbal", selon ses mots, est divisé en trois parties que la mise en scène respecte :

-Dans la première, "présentation du témoin", il expose son état civil, rappelant assez brièvement les origines de sa famille (juive alsacienne française) et son parcours sous les drapeaux lors de la Grande Guerre (4 citations) et ses affectations lors de la Seconde.

- Dans la deuxième partie, intitulée "la déposition d'un vaincu", il livre non seulement son témoignage et ses observations mais surtout ses analyses sur les racines profondes de cette dramatique défaite.

- Et enfin dans la troisième, il propose un "examen de conscience d'un Français", démontrant que les causes de la défaite ne sont pas que militaires mais viennent également des profondeurs d'une désolante mentalité des Français.

Il ne cherche donc (ni ne trouve) un seul coupable.

Certes, il avance que la première cause a été l'incapacité du commandement, même s'il reconnaît que les chefs de l'armée française étaient honnêtes, patriotes, brillants, formant un corps digne d'estime : "mais ils nous ont conduits à la défaite". Pourquoi ? D'abord, ils n'ont pas su penser le rythme de cette guerre, tandis que les Allemands misaient sur la vitesse. Les deux adversaires ne combattaient pas au même âge de l'humanité, c'était "la sagaie contre le fusil". C'est nous qui étions les primitifs. Il passe également en revue les erreurs, les défaillances et le désarroi des officiers, comparant l'état d'esprit si différent entre les deux guerres.

Mais les racines du mal doivent aussi être trouvées ailleurs, et bien avant la guerre. L'historien, observateur de son temps autant que connaisseur du passé français, s'afflige de la paresse ambiante, du peu d'ardeur au travail dans les usines, du laisser-faire moral, du mépris pour le peuple, de la désaffection envers la politique, des discordes des partis politiques (de droite comme de gauche), incapables de s'unir devant le danger commun, de la mollesse du gouvernement, et aussi de l'idéologie pacifiste qui sévissait dans tous les milieux, en particulier chez les intellectuels.

Après avoir reçu l'ordre de faire sauter les dépôts d'essence et de vider les camions citerne, et donc de condamner l'armée, Marc Bloch embarque pour l'Angleterre (où la population fit un accueil chaleureux aux soldats français), puis de Plymouth réembarque pour Cherbourg (où l'accueil officiel fut glacial). Le 18 juin, il est à Rennes, et assistant à un désordre immense, n'a plus qu'une idée en tête : ne pas être fait prisonnier, s'échapper de ce piège. En civil, il gagne la Creuse et retrouve les siens en s'attelant, malgré la fatigue et le découragement, à rédiger son témoignage.