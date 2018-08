L’étrange déclaration du ministère des affaires étrangères russe qui accuse les occidentaux d’armer l’Etat islamique en Afghanistan

Atlantico : La directrice de l'information et de la presse du ministère des Affaires étrangères russe Maria Vladimirovna Zakharova a déclaré ce 23 août s'interroger sur la présence d'un "hélicoptère non identifié qui a volé dans le nord de l'Afghanistan pour fournir des armes et des munitions à l'Etat islamique et aux talibans qui coopèrent avec ces derniers". Elle embraye "La question qui se pose est de savoir qui arme les terroristes et les aident à bâtir leurs bases près de la frontière avec la Cisjordanie au moment où l'OTAN a le contrôle complet du ciel afghan".

Concrètement, quel est le message sous-entendu qu'essaye de faire passer la directrice de l'information russe et quel est l'objectif derrière ?

Arnaud Delalande : La rhétorique d’une collusion entre les Etats-Unis et l’Etat Islamique de la part du Ministère des Affaires Etrangères russe et des médias pro-Kremlin n’est pas nouvelle. En juin dernier, Sputniknews via l’Agence syrienne SANA accusaient la coalition dirigée par les Etats-Unis d’avoir évacué par hélicoptère deux dirigeants de l’EI près de la frontière irako-syrienne. L’année dernière, le Ministère de la Défense russe a même publié un post sur ses comptes Twitter et Facebook en utilisant des images extraites de jeux vidéo (ou filmées en juin 2016 lors de l’attaque des convois de Fallouja par l’armée de l’air irakienne) comme « preuves » irréfutables d’une collusion US-EI. On retrouve une propagande similaire de la part de l’Iran, ainsi que de la part de certains politiciens chiites au parlement irakien. Certains officiers irakiens avec lesquels j’ai discuté m’avaient confirmé dès 2015 que ces idées conspirationnistes étaient malheureusement bien ancrées au sein d’une partie de la population, renforcées par la propagande anti-US des milices chiites suite notamment à des erreurs de parachutages d’armes et vivres en zone tenue par l’EI. Que ce soit en Syrie, Iraq ou Afghanistan, via cette désinformation, la Russie cherche à montrer qu’elle seule combat le terrorisme et qu’elle le seul rempart contre les groupes djihadistes.

Ces accusations sous-entendues vous semblent-elles crédibles si l'on prend en compte d'une part la volonté de désengagement des Etats-Unis et d'autre part l'histoire des conflits afghans et la tradition de commerce et de fabrication d'armes dans le pays (ou dans les montagnes frontalières pakistanaises) ?

Ces insinuations ne se basent évidemment sur aucun élément tangible. De toute façon, à chaque fois que le MAE et le MinDef russes ont accusé la coalition de collaborer avec l’EI, les seules preuves photos ou vidéos publiées se sont avérées fausses. Il est possible que la Russie utilise ce contre-feu suite aux accusations répétées des Afghans et des US depuis octobre dernier d’un soutien armé russe aux Talibans. Concernant les hélicoptères non identifiés survolant des zones tenues par l’EI, il pourrait s’agir d’appareils des opérations spéciales comme le 160th SOAR engagé en zone irako-syrienne depuis 2015 dont l’un des MH-60M « Blackhawk » s’est écrasé en Iraq il y a moins d’une semaine. Mais, il est fort probable que les allégations russes ne soient basées sur rien et que ces supposés hélicoptères n’existent tout simplement pas. Les Talibans n’ont de toute façon jamais eu besoin du soutien de quiconque pour s’approvisionner en armes puisqu’une partie a été capturée à l’armée afghane elle-même au cours des dernières années.

Enfin, est-ce que les accusations de Maria Vladimirovna Zakharova n'ont pas plus vocation à impacter les esprits en Occident que la situation sur le terrain en Afghanistan ?

Les déclarations hostiles de Maria Vladimirovna Zakharova ont surtout des visées internes pour la population russe elle-même. En occident, excepté les pro-Poutine/anti-US, personne ne prend de telles accusations au sérieux … trop de passifs avec de fausses informations. Par contre, dans le même temps, le Kremlin joue encore la carte des armes chimiques en Syrie en accusant à l’avance une collusion US-rebelles à Idlib