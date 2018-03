Ethiopie : le miracle (chinois) en question

Une délégation du MEDEF International vient de se rendre en Éthiopie et c'est une excellente chose. L’Ethiopie frappe par une effervescence qu'illustre bien une croissance proche de 10 % depuis plus d'une décennie, familière en Asie mais singulière en Afrique. D'autant qu'il s'agit du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

Le pays des famines tristement aussi médiatisées que celles de 1972 ou de 1984 serait-il celui d'un miracle économique comme on le lit parfois ? Et la méthode chinoise dont il prétend s'inspirer, une bonne recette pour l'Afrique ?

Pas vraiment convaincant dans les deux cas comme le montre la crise politique ouverte depuis octobre dernier.

Commençons par le mythe de la méthode chinoise et son fameux slogan gagnant-gagnant. La Chine a indéniablement jeté son dévolu sur l'Éthiopie et son régime autoritaire. Mais c'est un jeu gagnant-gagnant pour elle et manifestement douteux pour l'Éthiopie. La Chine alimente effectivement un boom des infrastructures dont la récente inauguration de la ligne de chemin de fer vers Djibouti est symbolique. Mais en quasi totalité à crédit et d’abord pour exporter ses propres produits et équipements et à terme importer les matières premières qu’elle a préempté dans toute la région. Résultat, la dette éthiopienne explose à la hauteur des tours que construisent les géants chinois du BTP et de façon aussi perturbante que ces camions rouges Sinotruck qui sèment la terreur sur les routes de campagne.

Officiellement, le schéma de croissance tirée par les infrastructures devait se caler sur un nouveau petit dragon exportateur. Le problème est que ni l'administration, ni la main d'oeuvre et encore moins la localisation loin des côtes n’ont produit un raz-de-marée des investissements directs étrangers productifs comme la Chine en a connu au début de son miracle. Résultat, l'Éthiopie a exporté l'an dernier pour moins de 3 milliards de dollars dont quelques centaines de millions seulement en produits manufacturés, alors qu'elle a importé plus de 17 milliards dont probablement la moitié de Chine si l’on prend en compte les flux parallèles. Un déficit commercial bien évidemment insoutenable dont le FMI s'inquiète fortement à juste titre.

Car intervient ici le deuxième point faible du modèle éthiopien. Son effervescence indéniable aux quatre coins du pays est en réalité la résultante de deux modèles économiques juxtaposés. Au-dessus, une économie très centralisée et corrompue autour d'un parti (EPRDF) de connivence entre Tigréens du nord qui ne représentent que 6 % de la population du pays et qui tentent depuis 25 ans d'acheter la paix sociale avec une croissance à deux chiffres tirée par les infrastructures et le BTP mais au prix d’une inflation à deux chiffres et d’un endettement interne et externe insoutenable.

En bas, une économie très décentralisée dans les régions (sauf pour les impôts et leur redistribution et donc un objet de frictions permanentes avec le Centre) qui profitent de la fédéralisation astucieuse de Meles Zenawi disparu en 2012 et de la révolution des infrastructures pour valoriser l'énorme potentiel agricole du pays et importer massivement des produits de consommation mais aussi d'équipements made in China. Les Oromo et Harari ont même leurs propres circuits par le port somalien de Berbera où transite un des premiers produits d’exportation du pays, le fameux Khat aux effets euphorisants, et qui tend à remplacer un peu partout le café beaucoup moins lucratif.